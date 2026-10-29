Pedro e Samuel Lino fazem dois cada, Flamengo goleia Vasco e abre três pontos na liderança

O Flamengo aproveitou o tropeço do Palmeiras e deu mais um passo em direção à conquista do título do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Pedro e dois de Samuel Lino, goleou o Vasco por 4 a 1 nesta quinta-feira (29), no Engenhã, pela 33ª rodada. Lescano marcou para os vascaínos, que chegaram a equilibrar o clássico no primeiro tempo, mas não acompanharam a eficiência ofensiva do rival.

O resultado levou o Flamengo aos 73 pontos, três à frente do Palmeiras, que empatou sem gols com o Santos na quarta-feira. A equipe de Leonardo Jardim também ampliou para dez partidas sua invencibilidade no Brasileirão, com nove vitórias e um empate. O Vasco permaneceu com 38 pontos e desperdiçou a oportunidade de aumentar a distância para a zona de rebaixamento.

A goleada foi construída em momentos distintos. Antes do intervalo, Pedro apareceu duas vezes para colocar os rubro-negros em vantagem. Na etapa final, Samuel Lino assumiu o protagonismo e transformou a vitória em goleada. O último gol ainda teve uma arrancada de Léo Ortiz desde o campo de defesa, em uma das principais jogadas da noite.

PEDRO APROVEITA AS CHANCES

O Flamengo começou melhor e abriu o placar aos nove minutos, em uma jogada que reuniu precisão no passe e movimentação dentro da área. Arrascaeta encontrou Varela em profundidade pela direita, e o lateral chegou à linha de fundo para cruzar. Livre nas costas de Gabriel Pereira, Pedro cabeceou forte, para o chão, sem dar chance a Léo Jardim.

O Vasco respondeu rapidamente. Aos 14, Cuiabano encontrou Brenner dentro da área, e o atacante teve tranquilidade para rolar para trás. Lescano chegou batendo de primeira e acertou o canto de Rossi, recolocando os vascaínos na partida.

O empate deu confiança ao time de Pedro Emanuel, que encontrou espaços para ameaçar. Em uma das melhores oportunidades, Cuiabano cruzou rasteiro pela esquerda, a bola atravessou a área e chegou a Marino Hinestroza. Em boa posição, próximo à marca do pênalti, o atacante finalizou de primeira por cima do gol.

A chance desperdiçada custou caro. Aos 40, Pedro participou da troca de passes e acionou Samuel Lino na entrada da área. O atacante tirou Gabriel Pereira da jogada com o corpo, ajeitou para a esquerda e bateu cruzado. Léo Jardim fez uma grande defesa, mas Pedro acompanhou o lance e aproveitou o rebote para marcar diante do gol vazio.

LINO DEFINE A GOLEADA

O Flamengo voltou do intervalo e precisou de sete minutos para ampliar. Paquetá ganhou duas disputas e permitiu que Arrascaeta avançasse com a bola dominada. O uruguaio procurou Varela, mas Gabriel Pereira interceptou antes da finalização. Na sequência, Samuel Lino aproveitou a sobra e bateu de chapa no canto para fazer o terceiro.

Com dois gols de desvantagem, o Vasco tentou pressionar e chegou a assustar Rossi em uma jogada de Lescano. Léo Pereira tentou afastar um passe em profundidade, mas a bola bateu no atacante e mudou de direção, obrigando o goleiro rubro-negro a se esticar para espalmar.

Aos 35, o time vascaíno voltou a desperdiçar uma oportunidade clara. Lucas Piton recebeu na segunda trave e bateu cruzado. A finalização parou na defesa, mas a sobra ficou limpa para Puma Rodríguez na pequena área. O lateral chutou de esquerda para fora.

Quatro minutos depois, o Flamengo encerrou qualquer possibilidade de reação em uma jogada de Léo Ortiz. O zagueiro saiu conduzindo do campo de defesa, rompeu a marcação, avançou até a área e ainda cortou um adversário antes de acertar o travessão. No rebote, Samuel Lino dominou, ajustou o corpo e finalizou no ângulo, completando a goleada.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira (4), às 19h30, contra o Grêmio, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Antes de retomar a competição nacional contra o Athletico, no mesmo dia e horário, em Curitiba, o Vasco enfrenta o Palmeiras no domingo (1º), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 4 FLAMENGO

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gabriel Pereira, Lucas Freitas e Cuiabano (Lucas Piton); Jair, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Lescano; Marino Hinestroza (Bruno Duarte), Colidio (Nuno Moreira) e Brenner (David). Técnico: Pedro Emanuel.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Roayl; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata (Lucas Paquetá/Joaquín Freitas), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Pedro, aos nove, Lescano, aos 14, e Pedro, aos 40 minutos do primeiro tempo. Samuel Lino, aos sete, eaos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gonzalo Plata e Samuel Lino.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 1.714.434,00

PÚBLICO - 28.041 torcedores

LOCAL: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).