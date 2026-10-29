Stephen Curry marca 44 pontos em vitória do Warriors e iguala recorde de LeBron James

Stephen Curry igualou um recorde de LeBron James na vitória do Golden State Warriors sobre o Minnesota Timberwolves por 119 a 114 na NBA. O armador marcou 44 pontos e chegou a 15 jogos com pelo menos 40 pontos após completar 35 anos, feito que até então pertencia exclusivamente ao astro do Philadelphia 76ers.
Curry teve uma atuação dominante e liderou a equipe à segunda vitória na temporada. O Warriors começou a campanha com três derrotas consecutivas, diante de Lakers, Grizzlies e Suns, antes de superar o Denver Nuggets por 134 a 114, na segunda-feira, 26. Dois dias depois, voltou a vencer, desta vez contra o Minnesota.
Nos lances livres, o camisa 30 teve aproveitamento perfeito, convertendo as 16 cobranças que tentou. Nas bolas de três, acertou seis dos 16 arremessos e ainda contribuiu com oito rebotes e seis assistências.
Outro destaque dos Warriors foi o novato Yaxel Lendeborg, que anotou 26 pontos e pegou nove rebotes. A equipe chegou a abrir 24 pontos de vantagem, mas precisou segurar a reação dos Timberwolves no último quarto para confirmar o resultado.
Curry já detinha o recorde de jogos com 40 pontos ou mais após completar 30 anos. Com a atuação diante de Minnesota, o armador chegou a 46 partidas com essa pontuação, duas a mais que Michael Jordan, segundo colocado nesta marca.