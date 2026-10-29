Palmeiras não depende mais apenas de si para ser campeão após vitória do Flamengo

O Flamengo derrotou o Vasco por 4 a 1 nesta quinta-feira, 29, e abriu vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe carioca colocou três pontos de frente do Palmeiras, que empatou na 33ª rodada e não depende somente de si para conquistar o título do torneio.

No momento, o time rubro-negro possui 73 pontos, em uma campanha de 22 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Já os paulistas, que ficaram no 0 a 0 com o Santos, estacionaram em 70, com 20 triunfos, 10 empates e três derrotas.

Os clubes ainda se enfrentarão na reta final do Campeonato Brasileiro. Eles medirão forças na 36ª rodada, no Nubank Parque, em duelo com data e horários a serem definidos.

Porém, mesmo que o Palmeiras vença o adversário no confronto direto, a equipe de Abel Ferreira empataria em pontos e continuaria atrás na tabela por ter um número menor de vitórias (22 contra 20).

Desta forma, o time alviverde precisa, além de vencer a partida decisiva, torcer por um tropeço do Flamengo nos outros jogos para reassumir a ponta da liga nacional.

Calendário de Palmeiras e Flamengo na reta final do Brasileirão (horários de Brasília)

Palmeiras

Palmeiras x Remo - 05/11 - 19h30 - 34ª rodada

Cruzeiro x Palmeiras - 35ª rodada (data e horário indefinidos)

Palmeiras x Flamengo - 36ª rodada (data e horário indefinidos)

Chapecoense x Palmeiras - 37ª rodada (data e horário indefinidos)

Palmeiras x Coritiba - 38ª rodada (data e horário indefinidos)

Flamengo

Flamengo x Grêmio - 04/11 - 19h30 - 34ª rodada

Flamengo x Athletico-PR - 35ª rodada (data e horário indefinidos)

Palmeiras x Flamengo - 36ª rodada (data e horário indefinidos)

Coritiba x Flamengo - 37ª rodada (data e horário indefinidos)

Flamengo x Chapecoense - 38ª rodada (data e horário indefinidos)