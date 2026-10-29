Grêmio vence a 2ªseguida, supera o Atheltico-PR e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Depois de 12 rodadas, o Grêmio deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Fazendo valer o fator casa, conquistou a segunda vitória consecutiva no campeonato, ao superar o Athletico-PR, por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada. Além de deixar a zona vermelha, ainda empurrou o rival Internacional entre os quatro últimos.
O Grêmio soube sofrer e novamente usou da bola parada para conquistar os três pontos. Assim como na última rodada que venceu o Coritiba, por 1 a 0, Marlon, cobrando falta, e Balbuena, depois de cobrança de escanteio, fizeram o dever de casa para o time gaúcho.
Com o resultado, os comandados de Renato Gaúcho somam 37 pontos e assumem de momento a 15ª colocação, dois a mais que o Internacional, time que abre a zona de descenso, com 35. Já o Athletico-PR caiu para a quinta colocação, com 54 pontos, ocupando a zona de classificação para a pré-Libertadores.
O Grêmio vira a chave para a Copa do Brasil, onde no domingo tem o jogo de ida das semifinais contra o Atlético-MG, às 18h30, como mandante. No Brasileirão, volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, em visita ao Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo dia e horário, o Athletico-PR recebe o Vasco, na Arena da Baixada, na capital paranaense.
O confronto começou amarrado. Com mais qualidade e mesmo na condição de visitante, o Athletico-PR era quem se expunha mais e buscava ser mais agressivo. Viveros era o jogador mais acionado e quase marcou se não fosse a antecipação do goleiro Weverton, já fora da área. O Grêmio, por sua vez, sabia sofrer e pouco tempo depois já equilibrou a partida, passando a ser superior no número de finalizações.
Com mais presença ofensiva, foi empilhando chances, mas em todas pecava na hora de concluir. Com a efetividade passando longe, o jeito foi a bola parada. Já na reta final, aos 38 minutos, Marlon cobrou falta fechada, a bola passou por todos na área e morreu no fundo das redes. Balbuena até tentou desviar, mas a bola foi direta para o gol. Antes da ida para o intervalo, por pouco Noriega não ampliou.
Na volta do intervalo, a bola parada foi decisiva novamente para o time gaúcho. Em cobrança de escanteio, Balbuena testou em cima da defesa e o próprio zagueiro pegou o rebote para fazer o segundo, aos seis. Após o gol, o time relaxou e só não viu a reação do Athletico ganhar força graças ao goleiro Weverton. Primeiro o goleiro pegou no reflexo o chute de João Cruz. Na sequência, agarrou a cabeçada à queima roupa de Aguirre.
Após o susto, o time de Renato Gaúcho abaixou as linhas e passou a fechar qualquer espaço para o adversário e já não se expunha mais ao ataque. Tanto que se desfazia da bola e não explorava o contragolpe. A estratégia surtiu efeito. Sabendo sofrer, foi neutralizando os avanços do Athletico-PR e com o fim se aproximando, voltou a ter a posse de bola para administrar a vitória até o apito final.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 2 X 0 ATHLETICO-PR
GRÊMIO - Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Dodi) e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti (Wagner Leonardo) e Marlon; Enamorado (Tetê), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Caio Paulista). Técnico: Renato Gaúcho.
ATHLETICO-PR - Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Esquível; Mendoza (Dudu), Portilla (Zapelli), Luiz Gustavo, João Cruz (Jorge Rivaldo), Leozinho (Vargas) e Léo Derik (Benavídez); Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
GOLS - Marlon, aos 38 minutos do primeiro tempo. Balbuena, aos seis minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (ES).
CARTÕES AMARELOS - Enamorado, Carlos Vinícius, Weverton, Noriega, Léo Derik, Zapelli e Portilla.
RENDA - R$ 1.527.422,60.
PÚBLICO - 35.025 torcedores.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).