De olho em uma vaga no G-6, Criciúma abre 36ª rodada da Série B contra a rebaixada Ponte Preta

A abertura oficial da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B acontece nesta sexta-feira (30), às 19h30, com um duelo de objetivos completamente distintos no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O Criciúma mede forças contra a Ponte Preta buscando se reabilitar na competição e consolidar sua vaga no grupo de elite que briga pelo acesso à primeira divisão nacional.

Ocupando a quinta colocação com 59 pontos somados, o Tigre catarinense deixou escapar a oportunidade matemática de assegurar sua vaga nos playoffs na rodada passada, quando sofreu um revés amargo por 2 a 1 para o Sport com um gol sofrido nos acréscimos.

Agora, embalado pelo apoio de sua torcida em casa, o time comandado pelo técnico Umberto Louzer sabe que um triunfo o aproxima de vez do G6 e diminui a distância em relação ao G2, atualmente aberto pelo Juventude, que soma 64 pontos.

Do outro lado do gramado, a Ponte Preta atravessa o epílogo de uma campanha marcada por turbulências e pelo rebaixamento já decretado. Vindo de um empate por 2 a 2 contra o Fortaleza em Campinas, a Macaca ocupa a lanterna com apenas 15 pontos e persegue uma meta de honra nas últimas três rodadas: somar pelo menos 18 pontos para escapar da marca histórica negativa do Duque de Caxias, que fechou a Série B de 2011 com 17 pontos.

A missão no Sul do País, no entanto, esbarra em um tabu incômodo de oito anos sem vencer o Criciúma. O último triunfo paulista ocorreu em 2018, por 3 a 1, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

A 36ª e antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue no sábado (31), com mais três jogos. A partir das 16h, Botafogo-SP e Sport fazem duelo de opostos na Arena NicNet, seguidos por Vila Nova e Juventude, às 18h, no Onésio Brasileiro Alvarenga, e Náutico e Avaí, às 18h30, no estádio dos Aflitos, em duelo que pode definir o último rebaixado, caso o time catarinense seja derrotado.

O domingo também entregará mais três partidas: às 16h, o Londrina recebe o América-MG no Vitorino Gonçalves Dias. Já às 18h30, Cuiabá e São Bernardo medem forças na Arena Pantanal, simultaneamente a Novorizontino e Operário-PR, no Jorge Ismael de Biasi.

A rodada será encerrada oficialmente na segunda-feira (02), com outras três partidas. A partir das 16h, Fortaleza e Atlético-GO fazem duelo direto na Arena Castelão. Mais tarde, às 18h, o Athletic-MG recebe o Ceará, na Arena Sicredi, pouco antes do embate entre Goiás e CRB, às 20h30, no Hailé Pinheiro.

Confira todos os jogos da 36ª rodada da Série B:

Sexta-feira (30)

19h30

Criciúma-SC x Ponte Preta-SP

Sábado (31)

16h

Botafogo-SP x Sport-PE

18h

Vila Nova-GO x Juventude-RS

19h30

Náutico-PE x Avaí-SC

Domingo (01)

16h

Londrina-PR x América-MG

18h30

Cuiabá-MT x São Bernardo-SP

Novorizontino-SP x Operário-PR

Segunda-feira (02)

16h

Fortaleza x Atlético-GO

18h

Athletic-MG x Ceará

20h30

Goiás x CRB-AL