Corinthians recebe o Mirassol pressionado pelo Z-4 e sequência sem vitórias no Brasileirão

Vencer ou vencer. O Corinthians faz confronto direto com o Mirassol nesta sexta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem a possibilidade de negociar pontos, o time alvinegro precisa encerrar uma sequência de dez jogos sem vitória na competição para iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento.

A última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro aconteceu há 82 dias, em 9 de agosto, quando a equipe alvinegra superou o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 2 a 0. De lá para cá são nove derrotas e um empate, sequência que culminou nas demissões do técnico Fernando Diniz e do diretor executivo de futebol Marcelo Paz. Com 33 pontos, o time corintiano está na antepenúltima posição, em 18º, somente à frente dos virtualmente rebaixados Remo (29) e Chapecoense (21).

Clarence Seedorf, que não trabalhava como treinador há sete anos, foi contratado para salvar o time da queda para a Série B. Na sua primeira partida, o Corinthians buscou o empate em casa diante do Vitória. Na rodada passada, contra um Vasco combalido pela eliminação nas semifinais da Sul-Americana, a equipe paulista saiu atrás do placar, buscou a virada, mas levou dois gols no fim e saiu derrotada de São Januário.

Apesar da sequência ruim, Seedorf confia no poder de reação do Corinthians. "Eu acredito que esse grupo merece sair dessa situação, porque como eles trabalham no dia-dia merecem. Outra coisa que eu vejo é um grupo pronto para batalha. Às vezes a gente joga muito bem como contra o Vitória e a vitória não chegou, faz parte do esporte. Mas a entrega dos jogadores, o profissionalismo deles, não pode ser colocado em discussão. Então acho que a gente vai para frente com confiança", disse o treinador, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, na Neo Química Arena.

O duelo com o Mirassol é o primeiro de três confrontos diretos que o Corinthians terá em sua casa até o fim do Campeonato Brasileiro. A equipe corintiana ainda encara Botafogo (35ª rodada) e Grêmio (37ª) na Neo Química Arena. O time de Seedorf precisa fazer pelo menos 12 dos últimos 18 pontos em disputa para alcançar os 45, número considerado suficiente para escapar do descenso.

Entre os jogos fora de casa, o Corinthians ainda terá o clássico contra o São Paulo em campo neutro, na Vila Belmiro. A partida será disputada em Santos porque o MorumBis estará indisponível, cedido para apresentações internacionais. Na última rodada, o time enfrentará o Remo, em Belém, em um duelo que deve ocorrer com a equipe paraense já rebaixada.

Em uma tentativa de unir a torcida em apoio ao time, o Corinthians promove a campanha #UmSóCorinthians para o duelo contra o Mirassol. A ação reúne seis torcidas organizadas, que cantarão juntas durante os 90 minutos, e conta com uma publicação conjunta e inédita nas redes sociais para convocar os corintianos à Neo Química Arena.

Para o jogo desta sexta, Seedorf não terá à disposição o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Raniele e os atacantes Jesse Lingard e Memphis Depay. A tendência é levar a campo um time similar ao que atuou contra o Vasco. Entre os titulares está o meia André Luiz, convocado nesta quinta pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro. O goleiro Hugo Souza, o lateral Matheuzinho e o meia Breno Bidon, presentes no grupo que disputou a última Data Fifa, não foram chamados desta vez.

O Mirassol soma 37 pontos, somente cinco à frente do Corinthians e está ameaçado pelo Z-4. A equipe do interior paulista nunca venceu o time alvinegro fora de casa e saiu vitoriosa do confronto somente duas vezes nos 17 confrontos realizados até hoje, com 11 vitórias para os corintianos e quatro empates.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X MIRASSOL

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André Luiz, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César (Dieguinho) e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson, Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).