Imprensa inglesa vê Estêvão como 'jogador esquecido' em meio à falta de chances no Chelsea

De jogador sensação do futebol brasileiro a coadjuvante no banco de reservas do Chelsea. Esse é o caminho que o habilidoso atacante Estêvão vem trilhando no futebol inglês sob o comando do treinador Xabi Alonso. Com pouco mais de 17% de participação nos jogos da equipe nesta temporada, a imprensa inglesa já repercute a falta de oportunidades e trata o atleta de 19 anos como um "jogador esquecido" na equipe azul.

Os questionamentos surgem principalmente pela campanha do Chelsea neste início de Premier League. Com 13 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação enquanto Manchester City e Arsenal dividem o topo da tabela com 21. No recente confronto com o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, a torcida gritou o nome do brasileiro, mas não conseguiu convencer Xabi Alonso a colocá-lo em campo mesmo com as ausências de João Pedro e Cole Palmer.

Diante deste cenário de incertezas, os holofotes se voltaram para questionamentos que justifiquem a sua ausência. A págna da TV inglesa BBC foi direto: "Por que Estêvão está se tornando o "jogador esquecido" do Chelsea?".

A oscilação foi ponto de partida para o portal "The Athletic" abordar o assunto. Para a publicação, o fato de o ex-palmeirense ter brilhado na última temporada, quando atingiu o status de intocável na janela de transferências, está "se tornando um problema" para Xabi Alonso.

Em meio à fase sem oportunidades, o periódico "The Sun" saiu em defesa do brasileiro e estampou a manchete "Chelsea é melhor com Estêvão". Segundo o noticioso, "Xabi Alonso está errado ao pressionar o craque brasileiro a sair do time" e cita que "o Chelsea joga melhor com Estêvão".

A relação treinador/jogador também foi retratada na imprensa local. A Rádio Talksport citou a falta de sintonia entre as partes e destacou que os torcedores do Chelsea "se voltarão contra Xabi Alonso se o tratamento estranho" continuar.

Em meio a esse clima turbulento, o Chelsea volta a centrar o foco no Campeonato Inglês após ser eliminado nos pênaltis para o Liverpool, no meio da semana pela, Copa da Liga Inglesa. Neste sábado, no Stamford Bridge, a equipe azul desafia o Manchester United, no clássico da rodada.