Técnico do Vasco banca escalação de time misto mesmo após goleada para o Fla: 'Faria de novo'

A goleada de 4 a 1 sofrida para o Flamengo na noite desta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, não mudou o pensamento do técnico vascaíno Pedro Emanuel, que mandou a campo uma equipe mista diante do maior rival e líder isolado da competição. Segundo o treinador, a estratégia foi utilizada por causa do calendário. Questionado por ter feito várias mudanças, ele foi direto na resposta: "Faria de novo".

Na partida, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Sosa, Andrés Gomez e Bruno Duarte começaram no banco e foram poupados com o objetivo de reforçar a equipe neste domingo, quando o time cruzmaltino visita o Palmeiras pelo primeiro encontro das semifinais da Copa do Brasil.

"A equipe é formada por aqueles que eu sinto que estão mais preparados para serem competitivos. Temos que perceber como foi o jogo, independente de quem estava no campo. Fizemos algumas alterações porque a equipe precisava de alguma frescura, estamos com 60 jogos nas pernas e vamos fazer um ciclo que a equipe pode ganhar"

Apesar do resultado elástico no revés para o rubro-negro, Pedro Emanuel gostou do que viu em campo e disse que os seus jogadores competiram com o Flamengo em boa parte do confronto.

"Hoje fomos competitivos na maior parte do jogo. Não entramos bem, o Flamengo tem uma das melhores equipes jogando por dentro, sofremos o gol, empatamos em seguida. Tivemos uma oportunidade flagrante de fazer o 2 a 1 com o Marino... Até o segundo tempo entramos com coragem", afirmou o comandante que creditou o triunfo flamenguista à eficácia de seus jogadores nas conclusões.

Além da pressão de perder um jogo por goleada para o maior rival, Pedro Emanuel vê o Vasco se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. Com 38 pontos, e na 13ª colocação, o time precisa voltar a reagir para não ter um final de campeonato dramático. A situação foi alvo de comentário do treinador.

"Temos que lutar contra o rebaixamento, nós e mais oito clubes. Sei que eles (torcedores) vão nos apoiar novamente. Será uma noite complicada para dormir. Mas vamos na semifinal (da Copa do Brasil) para sermos competitivos para chegar à final como no ano passado", declarou.