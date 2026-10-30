Consórcio libera Maracanã para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil

O Vasco recebeu a autorização do Consórcio que administra o Maracanã para mandar a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que irá acontecer no próximo dia 8 (domingo), no estádio. Por meio das redes sociais, o perfil oficial do estádio informou o ocorrido e disse que a escolha do local da partida depende do Cruz-Maltino.

"A Fla-Flu Serviços já informou ao Vasco que disponibilizou o Maracanã para que o clube dispute a semifinal da Copa do Brasil. Isto foi possível por não haver conflito de datas com os jogos de Flamengo e Fluminense e também porque o gramado se encontra em condições adequadas e haverá tempo para a recuperação do gramado após a realização do jogo. Assim sendo, não há por parte do Consórcio qualquer obstáculo à realização do jogo no Maracanã. A decisão final caberá ao Clube de Regatas Vasco da Gama e à CBF", disse a mensagem nas redes sociais.

A partida entre Vasco e Palmeiras está agendada para acontecer em São Januário. O Cruz-Maltino tinha como objetivo mandar a partida no Maracanã, mas por causa dos conflitos envolvendo a administração do local, acabou escolhendo o seu estádio, porque o regulamento da Copa do Brasil permite utilizar o local.

No entanto, com a possibilidade de utilizar o Maracanã, talvez, o Vasco altere o estádio para mandar a partida. O Cruz-Maltino tem desejado atuar no local em partidas decisivas por causa da capacidade do "Maior do Mundo" que permite que mais torcedores compareçam.

Depois de uma batalha judicial, o Vasco conseguiu mandar a semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors no Maracanã. Na ocasião, Flamengo e Fluminense batalharam juridicamente para impedir, porém, o Cruz-Maltino conseguiu entrar em campo, dois dias antes do duelo do Rubro-Negro contra o Estudiantes pela Libertadores. Os dois rivais do Rio acabaram sendo eliminados da competição.

Vasco e Palmeiras começam a decidir uma vaga para a final da Copa do Brasil neste domingo (1º) em partida que irá acontecer em São Paulo, no estádio do Alviverde. O jogo de volta, que irá ocorrer no Rio de Janeiro, será no próximo dia 8 (domingo). Do outro lado da semifinal estão Grêmio e Atlético-MG, que também lutam por uma vaga na decisão. A grande final irá acontecer em jogo único, pela primeira vez, e terá o Mané Garrincha, em Brasília, como sede no dia 6 de dezembro.