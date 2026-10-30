Exames descartam lesão no joelho e Paquetá reforça Flamengo em reta final da temporada

Lucas Paquetá deu um enorme susto nos torcedores do Flamengo durante a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, na quinta-feira. O meio-campista se machucou pouco tempo após entrar em campo, acabou substituído com dores no joelho esquerdo e causando enorme preocupação. Exame de imagem descartou lesão grave e o jogador reforça a equipe na reta final da temporada.

"Exame de imagem realizado ainda na noite de quinta-feira, logo após o meia deixar o clássico contra o Vasco da Gama com dores no joelho esquerdo, não apontou nenhuma lesão grave na região. Jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube", divulgou o Flamengo, para alívio da torcida.

Leonardo Jardim optou por começar o clássico com Paquetá no banco de reservas. Queria dar ritmo de jogo a Arrascaeta, que voltou apenas na semifinal da Copa Libertadores após fraturar o punho em amistoso com o Uruguai. Como a estrela rubro-negra ainda não tem condições de atuar um jogo inteiro e Carrascal cumpriu suspensão, o meia brasileiro seria a peça para a segunda etapa.

E Paquetá foi realmente lançado após o intervalo. Mas na vaga de Gonzalo Plata, muito mal no Engenhão. A novidade para a etapa foi o responsável pelo desarme que terminou com o terceiro gol do Flamengo, logo aos sete minutos, com Samuel Lino. Ocorre que ele levou uma dura entrada no lance e ficou caíodo ao chão, recebendo atendimento.

Arrascaeta já acusava o cansaço e Paquetá resolveu "ir para o sacrifício", permanecendo um pouco mais em campo, até desabar de dores. Ele acabou deixando o clássico mancando e a cena de uma bolsa de gelo enrolada no seu joelho deixou muito torcedor e até companheiros preocupados. A careta transmitia um problema maior.

Mais tranquilo após a realização do exame de imagem, Leonardo Jardim agora corre contra o tempo para o Flamengo ter ao menos um lateral-esquerdo em condições de enfrentar o Grêmio, na 34ª rodada, quarta-feira, no Maracanã. Emerson Royal jogou improvisado diante do Vasco após Alex Sandro sofrer um edema na coxa esquerda diante do Atlético-MG. Ayrton Lucas, seu reserva imediato, também carece de ritmo após problema clínico.