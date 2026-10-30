Kaio Jorge provoca Atlético-MG com vídeo após decidir clássico em Minas: 'Calma, papai tá aqui'

Autor do gol da vitória de 1 a 0 do Cruzeiro sobre o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, o atacante Kaio Jorge parece não ter se contentado apenas com os três pontos sobre o rival e tirou a sexta-feira para continuar provocando a torcida adversária. Nesta sexta-feira, ele republicou um vídeo no Instagram onde aparece pegando um galo, mascote atleticano, no colo.

No vídeo, feito com ajuda de inteligência artificial, o símbolo atleticano surge pelo gramado chorando e vai na direção do atacante cruzeirense que "consola" o desafeto com a seguinte frase "Calma, papai está aqui".

A peça é apenas mais uma das várias provocações feitas pelo jogador após o clássico que foi realizado na noite desta quinta-feira na casa atleticana. Após marcar o único gol do confronto logo aos três minutos, o irreverente atacante se dirigiu aos torcedores rivais e pediu silêncio.

Ao ser substituído, ele mais uma vez cutucou a galera anfitriã ao fazer um gesto com os dedos indicando que o Atlético-MG é um clube pequeno. No final do clássico, o atacante jogou grãos de arroz no gramado da arena MRV.

O ato final aconteceu na entrevista pós-jogo. "Parabéns à equipe pela entrega. A gente fez uma excelente partida, graças a Deus eu consegui fazer mais um gol aqui na minha casa", disse o jogador. Irreverente, o atacante marcou o seu oitavo gol no maior rival em 11 clássicos desde que desembarcou em Belo Horizonte.

O carrasco seguiu cutucando o Atlético-MG e disse que o rival precisa se reforçar para tentar mudar essa rotina. "Para o ano que vem, a diretoria do Atlético-MG precisa contratar zagueiros melhores para me marcar, porque senão vai tomar gol de novo. Eles trocam (zagueiros), botam titular, reserva, mas não tem jeito".

Após a partida, ele explicou o motivo das provocações e disse que isso faz parte da cultura do futebol.

"Quando ganha tem que zoar mesmo. Quando eles ganham, elez zoam, e está tudo bem. Futebol é isso, tem de levar na esportiva e hoje foi o meu dia. Quando estava saindo para comemorar com a torcida do Cruzeiro, vi o arroz e joguei. Uma brincadeira sadia que o futebol precisa. Temos de reviver o passado", comentou.

Na classificação do Brasileirão, o Cruzeiro aparece na terceira posição e soma 57 pontos. O próximo compromisso da equipe azul está marcado para a próxima quinta-feira, diante do Bahia, no Mineirão. Sétimo colocado no Nacional (50), o Atlético-MG vira a chave e mira agora as semifinais da Copa do Brasil. Neste domingo, a equipe alvinegra encara o Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida desta etapa eliminatória.