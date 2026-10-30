Stefani e Dabrowski ganham 14ª seguida e avançam à semi em Tóquio após super tie-break

Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski continuam impecáveis no circuito mundial. Nesta sexta-feira, as líderes do ranking da temporada somaram a 14ª vitória seguida para se garantirem nas semifinais do WTA 500 de Tóquio.

A vitória desta sexta-feira na competição japonesa foi dura, com a necessidade do super tie-break diante das asiáticas Chan-Hao-ching, de Taiwan, e a japonesa Miyu Kato, parciais de 6/2, 4/6 e 10/7.

As próximas rivais de 'Stefanowski', apelido da empolgada dupla, na madrugada deste sábado, serão as australianas Maya Joint e Storm Hunter, na qual brasileira e canadense tentarão chegar à oitava decisão na temporada.

Campeãs do SP Open e dos WTAs 1000 de Wuhan e de Pequim, ambos na China, brasileira e canadense começaram o jogo mantendo o equilíbrio até 2 a 2, quando emplacaram quatro pontos seguidos para fechar, sem sustos, por 6 a 2.

As asiáticas abriram o segundo set com quebra, permitiram a igualdade em 2 a 2, mas novamente aproveitaram um break, no quinto game, para abrir frente e jamais permitir reação das favoritas, empatando com 6 a 4.

No super tie-break com necessidade de 10 pontos, as tenistas seguiram iguais até 0 6 a 6, quando veio a quebra que seria definitiva. Stefani e Dabrowski abriram 8 a 6, ainda permitiram um ponto a seguir, mas confirmaram os dois serviços para fecharem no primeiro set point, com 10 a 7.

RYBAKINA ABANDONA NAS QUARTAS DE FINAL

Líder do ranking, a casaque Elena Rybakina desistiu do WTA 500 de Tóquio nas quartas de final. Com dores no pescoço, a tenista sequer entrou em quadra para jogar diante da canadense Leylah Fernandez.

"Tenho sentido inflamação e dor no pescoço, o que tem afetado minha capacidade de jogar no meu melhor", justificou Rybakina, que já tem garantida a liderança do ranking até o encerramento do ano.