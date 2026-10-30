Skatista brasileira entra para o Guinness por descer megarrampa aos 9 anos

A brasileira Laura Voigt recebeu, nesta sexta-feira, 30, o certificado oficial do Guinness World Records por ter se tornado a skatista mais nova do mundo a descer uma megarrampa. Hoje com 10 anos, a curitibana realizou o feito no dia 18 de janeiro deste ano, na Megarrampa de Greenbox, em Curitiba.

Ela participou de uma cerimônia de certificação no mesmo local em que bateu o recorde, diante de uma representante do Guinness. A rampa tem mais de 9 metros de altura.

O recorde foi reconhecido a partir da análise de critérios técnicos e exigências relacionadas à estrutura, aos equipamentos utilizados e à execução da descida. Foram considerados detalhes como critérios a realização da manobra sem auxílio externo, a permanência da atleta sobre o skate durante todo o percurso e a conclusão controlada da atividade.

A cerimônia de entrega do certificado reuniu familiares, convidados especiais e nomes de destaque do skate brasileiro, como Gui Khury, dono da megarrampa e detentor de três recordes no Guinness World Records, Luigi Cini e o medalhista olímpico Augusto Akio, todos curitibanos.

Laura Voigt começou a andar de skate aos cinco anos e tem em Gui Khury um forte ponto de apoio e inspiração. Quando tinha oito anos, já havia descido a megarrampa de um ponto intermediário. No âmbito das competições, já foi vice-campeão brasileira e campeão paranaense na categoria infantil.