Em quem Cleber Machado votou no Bola de Ouro? Veja escolha do representante do Brasil no prêmio

Harry Kane foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação da Bola de Ouro, que ocorreu na última segunda-feira, 26, em Londres. Entre os votantes, Cleber Machado é o único representante brasileiro no grupo de jornalistas que integra a votação.

O narrador de 64 anos escolheu Lionel Messi como o melhor atleta da última temporada. Ele colocou o argentino à frente de nomes como Kylian Mbappé, do Real Madrid, Rodri, ex-Manchester City e hoje no Barcelona.

Kane, atacante do Bayern de Munique e vencedor do prêmio, e Michael Olise, também do clube alemão, completam o top-5 de Cleber. Ele colocou o brasileiro Vinicius Jr. na oitava colocação geral.

Cleber Machado integra a lista de 100 jornalistas que participam da votação do Bola de Ouro desde 2007. O grupo é composto por representantes da imprensa dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa.

Confira o voto de Cleber Machado na premiação da Bola de Ouro

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Rodri

Harry Kane

Michael Olise

Lamine Yamal

Erling Haaland

Vinicius Jr.

Ousmane Dembélé

Khvicha Kvaratskhelia