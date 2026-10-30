Final da Sul-Americana entre Atlético-MG e Boca Juniors tem horário definido

A Conmebol definiu o horário da final entre Atlético-MG e Boca Juniors pela Sul-Americana. A entidade informou em seu site oficial que o confronto, que será realizado no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia, está marcado para às 20h (de Brasília), 18h no horário local.

O jogo acontecerá no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, casa do Junior Barranquilla. A decisão será disputada em partida única e marcará a primeira vez que a Colômbia recebe uma final da Sul-Americana neste formato. A escolha do horário também levou em conta as condições climáticas de Barranquilla, para evitar o calor mais intenso do período da tarde.

O Atlético-MG busca seu primeiro título da competição e disputará a segunda final consecutiva, após terminar como vice-campeão em 2025, diante do Lanús. O clube mineiro também chegou à decisão da Libertadores em 2024. Já o Boca Juniors tenta conquistar seu terceiro troféu da Sul-Americana, depois das campanhas vitoriosas de 2004 e 2005.

O time mineiro terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com dez pontos, e avançou diretamente às oitavas de final. No mata-mata, eliminou o Red Bull Bragantino, com uma vitória por 1 a 0 fora de casa e um empate por 2 a 2 na Arena MRV. Nas quartas, passou pelo Santos após perder por 2 a 0 na Vila Belmiro, vencer por 4 a 2 em Belo Horizonte e ganhar a disputa de pênaltis por 3 a 1. Na semifinal, superou o Montevideo City Torque por 3 a 2 no placar agregado, depois de vencer por 3 a 0 em casa e perder por 2 a 0 no Uruguai.

O Boca Juniors, por sua vez, chegou à Sul-Americana após terminar na terceira posição do Grupo D da Libertadores. Nos playoffs, eliminou o O'Higgins nos pênaltis, depois de uma vitória por 1 a 0 em casa e uma derrota pelo mesmo placar no Chile. Nas oitavas, passou pelo Deportivo Recoleta com 7 a 1 no agregado. Em seguida, deixou o São Paulo pelo caminho, com vitória por 1 a 0 na Argentina e empate por 1 a 1 no Morumbi. Na semifinal, perdeu por 1 a 0 para o Vasco em La Bombonera, mas venceu por 3 a 1 no Maracanã e garantiu a vaga na decisão.

VENDA DE INGRESSOS JÁ COMEÇOU

A comercialização das categorias 1 e 2 para o público geral começou nesta sexta-feira, 30, às 14h (de Brasília). Os bilhetes da categoria 1 custam 250 dólares (cerca de R$ 1.355), enquanto os da categoria 2 saem por 180 dólares (cerca de R$ 976). Já a categoria 3, exclusiva para a torcida do Atlético-MG, custa 90 dólares (cerca de R$ 488) e terá a data de venda anunciada pelo clube.

As entradas estão disponíveis exclusivamente pela plataforma oficial da Conmebol. Cada pessoa pode adquirir até quatro ingressos por CPF, e os bilhetes podem ser transferidos apenas uma vez.