Contas para faturar o deca

O Flamengo está cada vez mais perto de conquistar o título do Brasileirão e tem 87,3% de chance de levantar a taça. Na prática, a vantagem sobre o Palmeiras, vice-líder, é de quatro pontos, já que o Rubro-Negro está na frente no primeiro critério de desempate: vitórias (22 contra 20).

O título pode ser decidido na 36ª rodada, quando os rivais se enfrentam. Se mantiver a vantagem atual, um triunfo simples já vai garantir o caneco ao Mengão.

Para ser campeão na 35ª, o Flamengo precisará vencer Grêmio e Athletico-PR, no Maracanã, e vai ter torcer por derrotas do Alviverde para Remo e Cruzeiro.

Caso ganhem os jogos e empatem no confronto direto, marcado para 21 de novembro, a decisão ficará para a 37ª. Nesse cenário, uma vitória sobre o Coritiba, fora, já faz do Rubro-Negro campeão.