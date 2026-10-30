Criciúma vence e segue na briga pelo acesso; Ponte acumula 27ª derrota na Série B

O Criciúma fez valer o mando de campo e a superioridade numérica para vencer a Ponte Preta por 2 a 0, nesta sexta-feira (30), no Estádio Heriberto Hülse, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fellipe Mateus abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, depois da expulsão de Danilo Barcelos, e Diego Gonçalves confirmou a vitória aos 43 minutos da etapa final. O resultado manteve o time catarinense na disputa pelo acesso e ampliou os números negativos da já rebaixada Macaca.

Com a vitória, o Criciúma chegou aos 62 pontos e manteve a perseguição aos dois primeiros colocados, que garantem a subida direta para a Série A. A Ponte permaneceu na lanterna, com apenas 15 pontos, e sofreu sua 27ª derrota em 36 partidas. São somente três vitórias e seis empates, com aproveitamento de 13,9% dos pontos disputados.

A equipe de Campinas terá apenas mais duas oportunidades para evitar a pior pontuação da Série B desde a adoção dos pontos corridos com 20 clubes, em 2006. A marca pertence ao Duque de Caxias, que terminou a edição de 2011 com 17 pontos. A Ponte precisa somar pelo menos três nos compromissos restantes para ultrapassar esse total. A derrota também prolongou o jejum diante do Criciúma: o último triunfo sobre o adversário foi em 2018.

O Criciúma assumiu a iniciativa desde o começo, ocupou o campo de ataque e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. A Ponte encontrou dificuldades para sair da pressão e viu sua situação piorar aos 24 minutos, quando Danilo Barcelos foi expulso após cometer falta em Otero, deixando os visitantes com um jogador a menos.

A vantagem numérica aumentou o controle dos donos da casa, mas o gol saiu apenas nos acréscimos. Aos 49 minutos, depois de um bate-rebate dentro da área, Nicolas encontrou Fellipe Mateus. O camisa 7 aproveitou a oportunidade e finalizou para colocar o Criciúma em vantagem antes do intervalo.

Mesmo em inferioridade numérica, a Ponte voltou do intervalo criando sua oportunidade mais perigosa. No primeiro minuto, Di Mauro acionou Karl, que avançou com a bola e finalizou na rede pelo lado de fora, desperdiçando a chance de igualar o placar.

O lance, porém, não mudou o domínio da partida. O Criciúma recuperou o controle e passou a trabalhar a bola em busca do segundo gol, enquanto a Ponte dependia das intervenções de Vinícius Ferrari para continuar na disputa.

Aos 27 minutos, Otero cobrou escanteio e a bola sobrou para Marcelo Hermes, que finalizou e parou em uma defesa do goleiro ponte-pretano. Aos 39, foi a vez do próprio Otero arriscar com força de pé direito e exigir outra grande intervenção de Ferrari.

A resistência dos visitantes terminou aos 43. Após um erro do zagueiro Sérgio Palacios, Diego Gonçalves aproveitou a oportunidade e mandou a bola para a rede, definindo o placar e garantindo os três pontos para o Criciúma.

Na penúltima rodada, o Criciúma terá um confronto direto na parte de cima da tabela contra o Vila Nova, no dia 7 de novembro, às 20h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A Ponte Preta também jogará na capital goiana, diante do Goiás. Na última rodada, os catarinenses receberão o Novorizontino, enquanto a equipe campineira encerrará sua participação contra o Operário-PR.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 PONTE PRETA

CRICIÚMA - Airton; Willean Lepo (Marcinho), César Martins, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Ronald, Gui Lobo (Eduardo) e Fellipe Mateus (Waguininho); Jhonata Robert (Diego Gonçalves), Otero e Nicolas (Yuri Tanque). Técnico: Umberto Louzer.

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Di Mauro, Gabriel Caran, Palacios e Danilo Barcelos; Rodrigo Souza, Karl e Dênis Borges (Gustavo Almeida); David da Hora (Ryan Andrade) Danilo Peu (Miguel) e Brandão. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Fellipe Mateus, aos 49 miutos do primeiro tempo. Diego Gonçalves, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Gonçalves, Eduardo, Gui Lobo, Otero e Willian Lepo (Criciúma); Rodrigo Souza, Ryan Andrade e Vinícius Ferrari (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Danilo Barcelos (Ponte Preta)

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 180.960,00.

PÚBLICO - 10.422 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).