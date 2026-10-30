Seedorf destaca volta por cima do Corinthians, mas alerta: 'Sabemos que não acabou aqui'

O Corinthians quebrou o jejum de vitórias nesta sexta-feira, 30, ao bater o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena, em partida da 33ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, Clarence Seedorf, treinador do time alvinegro, exaltou o resultado e o comprometimento dos seus jogadores.

"Nos outros jogos, as semanas que a gente treinou, foi muita entrega, muita intensidade, muito comprometimento. Os caras chegam cedo e vão tarde para casa, fazendo tudo para virar. Agora, chegou um momento fantástico para eles, vai dar muita moral", disse o técnico holandês.

Este foi o primeiro triunfo do clube do Parque São Jorge depois de uma sequência de 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe não vencia na competição desde o dia 9 de agosto, quando superou o Red Bull Bragantino por 2 a 0.

"Tem certos hábitos que não ajudam o time a alcançar os objetivos. Desde o primeiro dia que cheguei, nós conversamos bem claro qual caminho a gente tem que tomar. É um grupo que já ganhou. A confiança que cada um tem que ter individualmente é a parte mais difícil. A mentalidade é que 'eu não esqueci de jogar futebol'. É uma luta mental, porque as coisas não saem e você tem que acreditar em si mesmo", explicou.

"Faltava aquela agressividade, aquela vontade de fazer gol que a gente teve hoje. [...] Sabemos que não acabou aqui, mas foi importante esta vitória", finalizou Seedorf.

O Corinthians retorna aos gramados na próxima quarta, 4, às 21h30 (de Brasília), diante do São Paulo. O clássico acontece na Vila Belmiro, em Santos, e é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.