Coritiba tenta reagir após demissão de Seabra contra Vitória que ainda não venceu fora de casa

O Coritiba inicia uma nova etapa na luta pela permanência na Série A neste sábado (31), quando recebe o Vitória, às 16h, no Couto Pereira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há sete partidas e sob comando interino após a demissão de Fernando Seabra, o time paranaense enfrenta um adversário separado por apenas um ponto na classificação e que ainda busca seu primeiro triunfo como visitante na competição.

Com 39 pontos, o Coritiba chega ao confronto depois de perder por 1 a 0 para o Grêmio, em casa, com gol sofrido nos acréscimos. A sequência negativa reúne cinco derrotas e dois empates, aproveitamento de apenas 9,5% dos últimos 21 pontos disputados. O Vitória soma 38 e vem de dois empates por 1 a 1, contra Corinthians e Athletico, mantendo a necessidade de pontuar para se afastar das últimas posições.

O duelo coloca frente a frente duas dificuldades que ajudam a explicar o momento dos clubes. O Coritiba conquistou apenas 20 dos 48 pontos disputados como mandante, com cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. O Vitória, por sua vez, tem seis empates e dez derrotas em 16 partidas fora de casa, aproveitamento de 12,5%, e é o único participante que ainda não venceu como visitante neste Brasileirão.

No primeiro turno, os baianos levaram a melhor por 4 a 1, no Barradão. O histórico em Curitiba, entretanto, favorece o Coritiba: em 22 confrontos com mando alviverde, foram 13 vitórias dos paranaenses, sete empates e dois triunfos do Vitória.

CORITIBA

A saída de Fernando Seabra deixou a preparação nas mãos da comissão técnica permanente. Guilherme Bossle, o Guila, conduz os trabalhos ao lado do coordenador técnico Reginaldo Nascimento, com participação de William Matheus, auxiliar da equipe sub-20, enquanto a diretoria procura um novo treinador.

O desafio imediato é recuperar a confiança e fazer o ataque voltar a funcionar. Nas últimas cinco rodadas, o Coritiba marcou apenas uma vez, em um gol contra de Marçal no empate com o Botafogo. A dificuldade ofensiva tornou ainda mais custosa a derrota para o Grêmio, quando a equipe desperdiçou oportunidades antes de ser vazada no fim.

A principal novidade é o retorno de Thiago Santos, que cumpriu suspensão na rodada anterior. O volante pode recuperar a posição no lugar de Nicolás Fonseca, oferecendo uma alternativa para reorganizar a proteção à defesa.

Também existem possibilidades de mudanças nas duas extremidades do campo. Na lateral direita, Tinga tem a concorrência de Fabricio Bustos. No ataque, Breno Lopes é opção para a vaga de Paulo Roberto.

O desfalque confirmado é Lucas Ronier. O atacante passou por cirurgia no joelho e só deve voltar a atuar em 2027.

VITÓRIA

Jair Ventura terá de conciliar retornos importantes com uma série de ausências, principalmente na defesa. Luan Cândido e Marinho estão suspensos, enquanto o lateral Mateus Silva se machucou diante do Athletico. Jamerson, emprestado pelo Coritiba, não poderá enfrentar o clube detentor de seus direitos por restrição contratual.

Dudu, Nathan Mendes, Fabiano e Ramon também seguem fora por problemas físicos. As baixas podem abrir espaço para o zagueiro Darlan Dutra, contratado no segundo semestre, e para Wanderson, jovem formado nas categorias de base, na lateral esquerda.

Em contrapartida, Cacá volta a ficar à disposição depois de desfalcar a equipe nas duas últimas rodadas, primeiro por suspensão e depois por um incômodo na região lombar. No ataque, Renê retorna após cumprir suspensão e reforça a busca pelo primeiro triunfo longe do Barradão.

Outra novidade entre os relacionados é Gabriel Baralhas. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, o volante volta a ser opção depois de quase três meses afastado e de perder os últimos 13 jogos.

Apesar do empate na rodada anterior, Jair Ventura valorizou o desempenho diante do Athletico e cobrou a repetição da postura em Curitiba. "Criamos para vencer, mas não vencemos", afirmou o treinador após o jogo no Barradão.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X VITÓRIA

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga (Fabricio Bustos), Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Nicolás Fonseca), Sebastián Gómez e Josué; Joaquín Lavega, Paulo Roberto (Breno Lopes) e Pedro Rocha. Técnico: Guilherme Bossle, interino.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Darlan Dutra (Walace ou Zé Vitor) e Wanderson; Caíque Gonçalves e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).