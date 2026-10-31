Brighton surpreende o City fora de casa e derrota mais um gigante na Premier League

O Brighton voltou a surpreender na tarde deste sábado (31) e derrotou mais um gigante na Premier League, em partida da 9ª rodada. A vítima da vez foi o Manchester City, em pleno Etihad Stadium, por 1 a 0, com gol anotado aos 10 minutos do primeiro tempo, nos pés de Yasin Ayari.

Mesmo com uma pressão absurda do time mandante durante todo o jogo, principalmente no segundo tempo, os visitantes conseguiram segurar o placar e levaram os três pontos. O grande destaque do dia foi o arqueiro Bart Verbruggen, que fez excelentes defesas durante o embate.

Essa foi a primeira vez que o Brighton derrotou o Manchester City no Etihad Stadium pela Premier League, em 16 partidas. Em setembro, o time de Fabian Hürzeler venceu o Arsenal, no American Express Stadium, por 3 a 0. Com o triunfo, a equipe mantém a terceira colocação.

Por outro lado, o City torce contra o próprio Arsenal para manter a liderança nesta rodada. O time de Londres encara o Liverpool neste domingo (01), no Anfield, às 13h30. Ambos os clubes estão empatados com 21 pontos.

O JOGO

Em um início de jogo muito movimentado, o Brighton tomou a iniciativa e abriu o placar aos 10 minutos de bola rolando. Após cruzamento do lado direito, o português Matheus Nunes furou ao tentar afastar e a bola bateu em Maxim De Cuyper que, sem querer, ajeitou para o companheiro Yasin Ayari. O sueco pegou firme na marca do pênalti, sem chances para Donnarumma.

Com a desvantagem no placar, a equipe de Enzo Maresca tomou a posse de bola e tentou levar perigo ao gol de Verbruggen. Porém, das sete finalizações do time de Manchester, apenas uma foi em direção ao gol. Por outro lado, o italiano Donnarumma impediu um prejuízo maior em chute de Diego Gómez.

No segundo tempo, o time visitante teve uma excelente oportunidade para anotar o segundo tento aos dois minutos. Ayari recebeu na ponta direita em velocidade e cruzou rasteiro para De Cuyper. O belga chegou livre e pegou de primeira, mas mandou longe do gol do Manchester City.

Aos seis minutos, Iliman Ndiaye saiu livre no lado direito e mandou uma bomba contra o gol do Brighton. No entanto, o arqueiro Verbruggen fez uma excelente defesa e mandou para escanteio. A bola ainda bateu na trave antes de sair.

Dois minutos mais tarde, Pascal Gross saiu no contra-ataque em velocidade e cruzou na medida para De Cuyper. O belga ganhou da defesa e cabeceou no chão. A bola pegou altura e obrigou uma boa intervenção de Donnarumma, que pegou em dois tempos.

Com o alto volume no campo de ataque, os comandados de Maresca quase chegaram ao empate aos 16 minutos da etapa complementar. Matheus Nunes recebeu dentro da área, limpou o zagueiro, e bateu cruzado. Verbruggen novamente apareceu para impedir o empate e fez uma excelente defesa. Erling Haaland pegou a sobra e mandou para fora.

Aos 30 minutos, Iliman Ndiaye teve uma das melhores chances da partida para igualar o placar. Nico O'Reilly cruzou na medida para o senegalês, que pegou firme, quase embaixo da trave, mas mandou por cima da meta defendida por Verbruggen. Assim que o atacante perdeu a oportunidade, Enzo Maresca chamou o brasileiro Allan para o aquecimento.