Mourinho defende Vini Jr. e diz que Real não está mais equilibrado sem ele: 'Preciso dele'

Após uma semana tranquila proporcionada pela vitória sobre o Barcelona no El Clásico na última rodada de LaLiga, o técnico do Real Madrid, José Mourinho, foi questionado se encontrou o time titular ideal com Valverde na lateral direita, Bernardo Silva no meio-campo e Diomande no ataque. O português defendeu o atacante brasileiro, que não enfrentou o Barcelona por cumprir suspensão no Espanhol.

"Não. Eu não penso na situação individual do Vinicius. Não tenho um 11 inicial fixo", afirmou Mourinho em entrevista coletiva neste sábado. "A situação do Vinicius agora é muito simples: como ele não está jogando na LaLiga, ele está jogando na Liga dos Campeões. E eu o quero, eu o quero muito. Quero que essa suspensão termine logo, porque eu o quero e preciso dele", completou.

O atacante foi suspenso por quatro jogos de LaLiga após a expulsão contra o Villarreal, em 14 de outubro, e ainda tem dois jogos a cumprir. O brasileiro puxou o cabelo de um rival, levou cartão vermelho direto e esbravejou com a arbitragem.

"Quando digo 'eu o quero e preciso dele', não estou dizendo que ele será titular, mas também não estou dizendo que ele é um problema para mim", afirmou Mourinho. "Ele é mais um grande jogador que teremos em um elenco muito bom. Um elenco muito bom", completou o técnico do terceiro colocado no Espanhol que enfrenta o Racing Santander neste domingo pela 11ª rodada da LaLiga.

A imprensa insistiu se o treinador não considerava o Real Madrid mais equilibrado e compacto sem brasileiro, e Mourinho voltou a dizer que não. "Não, não. Não vejo nada", disse ele. "Vejo um grupo trabalhando para se tornar uma unidade coesa, tanto os jogadores que estão em campo quanto os que estão no banco. É um estilo de jogo que evolui. E então, você troca um, dois, três ou quatro jogadores, e nada acontece. Este é o objetivo."