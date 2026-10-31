Vinicius Medeiros se lança como candidato da situação à presidência do São Paulo

Vinicius Medeiros anunciou neste sábado sua candidatura à presidência do São Paulo. Membro do Conselho Deliberativo e do Conselho de Administração do clube desde 2020 e coordenador do grupo Legião Tricolor, Vinicius Medeiros vai concorrer ao cargo nas eleições de dezembro contra Marcelo Portugal Gouvêa, filho do ex-presidente do São Paulo Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa.

Medeiros concorre pela chapa "São Paulo à Frente" contra a oposicionista "São Paulo de Volta", encabeçada por Marcelo Portugal Gouvêa. O vencedor do pleito em dezembro será o sucessor de Harry Massis Júnior, que era vice-presidente e assumiu o comando do clube em janeiro de 2026. Julio Casares deixou o cargo após o Conselho Deliberativo aprovar sua destituição. Antes da ratificação pela Assembleia Geral, Casares renunciou.

Antes de definir o próximo presidente, o São Paulo escolhe seus novos conselheiros, na segunda quinzena de novembro. Os eleitos na Assembleia Geral dos sócios serão responsáveis pela votação que vai eleger o presidente para o próximo mandato, em dezembro.

Além da instabilidade política, o São Paulo também enfrenta uma crise financeira que causou atrasos nos pagamentos de salários e direitos de imagem dos jogadores. Dentro de campo, o time faz uma temporada nada memorável: foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana e terminou a 33ª rodada do Brasileiro na décima posição.

O São Paulo volta campo na quarta-feira, quando enfrenta o Corinthians na Vila Belmiro pela 34ª rodada do Brasileirão.