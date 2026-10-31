Curry leva Doncic ao chão em drible desconcertante e reage: 'Não esperava que ficasse tão feio'

Stephen Curry protagonizou um dos lances mais comentados da NBA nesta sexta-feira. Na vitória do Golden State Warriors por 112 a 95 sobre o Los Angeles Lakers, o armador deixou Luka Doncic no chão com um drible antes de acertar uma cesta de três pontos. Após a partida, o próprio jogador se surpreendeu ao rever a jogada.
O lance aconteceu no terceiro quarto, quando Curry simulou uma infiltração e mudou de direção, fazendo Doncic perder o equilíbrio e cair. Livre da marcação, o astro dos Warriors acertou o arremesso e comemorou com as mãos na cabeça.
"Eu não esperava que ficasse tão feio assim (para ele), mas é uma daquelas horas que você precisa manter a compostura. Me lembro quando o James Harden fazia o 'shimmy' (balanço do ombro) para entrar no prumo, naquela vez (em 2018). Sei lá, fazia tempo que não ficava tão livre assim. Eu amo esse jogo. Os meus trejeitos são meio exagerados porque estou me divertindo. Nesses momentos, principalmente nesta fase da carreira, fico grato de poder continuar jogando num nível tão alto. Quero que essa alegria dure até eu me aposentar", disse Curry.
WARRIORS CONSEGUEM VIRADA HISTÓRICA SOBRE OS LAKERS
Curry foi decisivo na reação dos Warriors, que chegaram a ficar 25 pontos atrás no placar. A equipe conseguiu reverter a desvantagem e venceu por 112 a 95, em uma virada histórica na NBA.
O armador terminou a partida com 31 pontos, quatro rebotes e seis assistências, além de oito cestas de três pontos em 14 tentativas. Mesmo com a derrota, Doncic foi o cestinha do jogo, com 37 pontos.
A atuação também rendeu uma marca pessoal para Curry. O jogador chegou a 26.674 pontos em temporadas regulares da NBA, ultrapassou Dominique Wilkins e assumiu a 18ª posição entre os maiores pontuadores da história da liga. Foi ainda seu 327º jogo com pelo menos 30 pontos.
CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA
Washington Wizards 95 X 79 Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers 98 X 93 New York Nicks
Boston Celtics 125 x 111 Chicago Bulls
Brooklyn Nets 94 x 110 Detroit Pistons
Toronto Raptors 114 x 121 Orlando Magic
Miami Heat 145 x 125 Indiana Pacers
Dallas Mavericks 116 x 111 Houston Rockets
Minnesota Timberwolves 127 x 101 Los Angeles Clippers
Golden State Warriors 112 x 95 Los Angeles Lakers
Phoenix Suns 120 x 127 Denver Nuggets
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Utah Jazz x Portland Trail Blazers
Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers
New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks
Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers
Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs
Memphis Grizzlies x Sacramento Kings
Houston Rockets x Oklahoma City Thunder