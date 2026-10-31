Coritiba bate o Vitória, encerra jejum de dois meses e abre distância da zona de rebaixamento

O Coritiba voltou a dar motivos para sua torcida comemorar no Couto Pereira. Depois de sete partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o time paranaense derrotou o Vitória por 2 a 0 neste sábado, pela 33ª rodada, com gols de Pedro Rocha e Tinga, no segundo tempo. O resultado também encerrou uma espera de 69 dias por uma vitória em casa e deu fôlego ao time paranaense na luta contra o rebaixamento.

Na primeira partida após a demissão de Fernando Seabra, a equipe comandada pelo interino Guilherme Bossle chegou aos 42 pontos, assumiu a 11ª colocação e abriu seis de vantagem sobre o Corinthians, primeiro integrante da zona de descenso. O Coritiba não ganhava desde 31 de agosto, quando superou o Remo por 3 a 2, fora de casa. No Couto Pereira, o último triunfo havia sido em 23 de agosto: 2 a 1 sobre o Corinthians.

Para o Vitória, a derrota manteve uma marca preocupante: o time ainda não venceu como visitante neste Brasileirão. São seis empates e 11 derrotas em 17 partidas longe de Salvador. Com 38 pontos, o clube baiano permanece em 14º lugar, apenas dois acima da zona de rebaixamento, e agora acumula quatro rodadas sem ganhar.

CORITIBA PRESSIONA, MAS PARA NO GOLEIRO

Empurrado pela torcida, o Coritiba tomou a iniciativa e passou boa parte do primeiro tempo no campo de ataque. A equipe encontrou espaços para trabalhar a bola e levou perigo tanto nas finalizações quanto nas jogadas aéreas, diante de um adversário que teve dificuldades para sair da pressão.

Lucas Arcanjo foi o principal responsável por manter o placar zerado antes do intervalo. O goleiro fez grande defesa em uma finalização de Josué e voltou a aparecer diante de Pedro Rocha. Na segunda oportunidade, a bola ainda bateu no travessão, caiu perto da linha e acabou afastada pela defesa.

O Vitória pouco produziu ofensivamente e também sofreu com a liberdade dos jogadores do Coxa nas bolas levantadas na área. Apesar do domínio territorial e das oportunidades, o time da casa foi para o intervalo sem transformar a superioridade em vantagem.

PEDRO ROCHA E TINGA DECIDEM

O segundo tempo começou mais aberto, com os dois times procurando o ataque. O Coritiba, porém, foi mais eficiente e finalmente superou Lucas Arcanjo aos 12 minutos. Sebastián Gómez arriscou de fora da área, o goleiro deu rebote e Pedro Rocha mostrou presença de área: dominou a sobra e mandou para as redes.

A vantagem deu confiança aos donos da casa, que ampliaram aos 23 minutos em uma jogada pelo alto. Josué cobrou escanteio pela direita, Tiago Cóser apareceu livre para cabecear para o meio e Tinga completou, também de cabeça, na pequena área.

O Vitória teve uma oportunidade clara de recolocar a partida em disputa aos 33 minutos. Diego Tarzia cruzou de longe pela esquerda e encontrou Renato Kayzer livre na pequena área. O atacante, no entanto, cabeceou para fora e desperdiçou a chance de diminuir.

O erro preservou a vantagem do Coritiba, que conseguiu administrar os minutos finais e confirmar uma vitória importante para aliviar a pressão na reta final do campeonato.

PRÓXIMOS JOGOS

O Coritiba volta a campo na terça-feira, às 21h30, quando enfrenta o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Vitória terá a oportunidade de reagir diante de sua torcida: recebe o Fluminense na sexta-feira, às 20 horas, no Barradão, em Salvador, também pela 34ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 x 0 VITÓRIA

CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo (Rodrigo Gelado); Thiago Santos, Nicolas Fonseca (Vitor Tissi), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué (Rodrigo Moledo); Pedro Rocha (Lavega) e Breno Lopes. Técnico: Guilherme Bossle (interino).

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Gean, Edenilson, Cacá e Brítez (Matheuzinho); Caíque Gonçalves (Baralhas), Emmanuel Martínez e Zé Vitor (Renato Kayzer); Erick, Diego Tarzia (Lucas Silva) e Renê (Alex Bruno). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Pedro Rocha, aos 12, e Tinga, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitor Tissi (Coritiba) e Brítez (Vitória).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 609.791,00.

PÚBLICO - 23.570 presentes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).