Botafogo-SP e Sport marcam no 1º tempo e empatam pela Série B

Botafogo-SP e Sport empataram por 1 a 1 neste sábado (31), na Arena Nicnet, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hygor abriu o placar para os paulistas, que ampliaram a sequência invicta para cinco partidas, enquanto Perotti garantiu o empate dos pernambucanos, que seguem na briga por uma vaga no G-6.

Com o resultado, os pernambucanos chegaram aos 55 pontos e permanecem na disputa por um lugar entre os seis primeiros, mas podem terminar a rodada mais distante do objetivo dependendo dos demais resultados.

Já o Botafogo, de Cláudio Tencati, que teve uma grande reação na reta final da competição, alcançou os 48 pontos, manteve a boa fase e segue com chances remotas de classificação aos playoffs. Mas atingiu seu objetivo que era garantir a permanência na Série B. Por várias rodadas o time esteve ameaçado pelo descenso.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado sob um forte calor em Ribeirão Preto. Os donos da casa começaram melhor, comandando as ações ofensivas, e abriram o placar aos 38 minutos, com Hygor. Gabriel Inocêncio fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. O atacante se antecipou à marcação e tocou de perna esquerda para vencer Thiago Couto, que nada pôde fazer.

Apesar do ímpeto dos donos da casa, o Sport criou algumas oportunidades no início do jogo, mas só voltou a responder depois do gol, já no apagar das luzes da primeira etapa, aos 45 minutos. Na ocasião, Sobral arriscou um chute forte de fora da área, e Victor Souza não conseguiu segurar, espalmando a bola. O atacante Perotti, que não marcava há três jogos, aproveitou a sobra para dar um toque por cima, com categoria, e deixar tudo igual.

No segundo tempo, as equipes seguiram buscando o jogo e, assim como na primeira etapa, alternaram o domínio das ações. Apesar das tentativas, com finalizações e bolas alçadas na área, nenhum dos ataques conseguiu encontrar criatividade suficiente para superar as linhas de marcação, e o jogo terminou empatado.

Os dois times voltam a campo no outro final da semana. O Botafogo-SP joga na próxima sexta-feira (6), quando recebe o Londrina, às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já o Sport visita o Operário-PR, no mesmo dia e horário, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, em confronto direto e decisivo para as pretensões pernambucanas de alcançar o G-6 e seguir na disputa pelo acesso à Série A.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 1 SPORT-PE

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Jonathan, Darlan e Vilar; Felipe Vieira (Pedrinho), Leandro Maciel (Matheus Sales) e Morelli; Rafael Gava (Arthur Caíke), Zé Hugo (Wesley Santos) e Hygor. Técnico: Claudio Tencatti.

SPORT - Thiago Couto; Claudinho (Juan Alano), Habrão, Marcelo Benevenuto e Rai; Willian Oliveira (Marcelo Ajul), Patrick de Paula (Biel) e Diego Hernández (Marlon Douglas); Chrystian Barletta, Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso

GOLS - Hygor, aos 38 minutos, e Perotti, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Maciel (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 72.260,00.

PÚBLICO - 2.629 presentes.

LOCAL - Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).