F1: Bortoleto não esconde irritação por fim de semana ruim no México: 'Chateado por não andar'

Gabriel Bortoleto vai buscar a superação no Grande Prêmio do México, neste domingo, após um fim de semana para se esquecer. Com problemas no carro da Audi, o brasileiro perdeu os treinos livres na sexta-feira e no sábado e, mesmo assim, figurou na sexta posição do Q1. Ele largará em 14º e admite que correrá sem saber o que pode apresentar na pista.

"Estou chateado pelo fim de semana, pois fui direto para a classificação sem andar nada e ainda surpreendi", admitiu o brasileiro, ao SporTV, frustrado por não treinar e um pouco entusiasmado pela volta incrível no Q1, quando bateu o quarto lugar e avançou em sexto para o Q2.

"Treinos são feitos para você entender o carro", lamentou. Na sexta-feira, o brasileiro só conseguir sair dos boxes após muito trabalho no motor, quando restavam pouco mais de 10 minutos, sequer sem conseguir conhecer a pista.

"Ainda fiz uma volta no Q1 muito boa, tirei tudo o que dava, mas na sequência não sabia o que fazer, eu não estava confortável, mas foi impressionante. NO q2 faltou encaixar o último setor. Mesmo assim, estou feliz que a classificação aconteceu."

Bortoleto mostrou-se solidário com a escuderia, agradeceu o esforço dos mecânicos, que fizeram de tudo para colocá-lo na pista, porém admite que não sabe como será a corrida.

"Só tenha a agradecer à equipe e os mecânicos. Óbvio que estou chateado por não andar, mas ninguém faz de propósito. Foi uma sessão de azar, uma seguida da outra e não sei como será a corrida, pois não treinei, dei só três voltas (na definição do grid). Dá para fazer uma boa corrida. Vamos ver o que vai dar."