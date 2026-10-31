Juventude empata com Vila Nova em jogo movimentado e de expulsões e retoma liderança da Série B

Em partida muito emocionante, com uma expulsão para cada lado e três gols depois dos 30 minutos da etapa final, Vila Nova e Juventude se enfrentaram em duelo direto pela liderança da Série B, pela 36ª rodada, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e empataram por 2 a 2. O resultado colocou os gaúchos na ponta da tabela.

Com gols de Janderson e Dudu pelos goianos, e Lucas Alves e Safira pela equipe de Maurício Barbieri, cada time levou um ponto para casa em um dos grandes jogos desta competição. O Vila Nova chegou a 63 pontos e se manteve na terceira colocação, ainda podendo ser ultrapassado pelo Fortaleza, que entra em campo. Já o Juventude alcançou a marca de 65, retomou a liderança e agora torce por uma derrota do Novorizontino para que os paulistas não recuperem a primeira posição.

No penúltimo jogo da Série B, na 37ª rodada com o acesso em jogo e brigando pelas vagas do G-2 para conquistar o acesso direto, as equipes voltam a campo na próxima semana. No sábado (7), em busca da segunda vitória consecutiva nesta fase decisiva, o Vila Nova conta com o apoio de sua torcida e recebe o Criciúma, às 20h, no OBA. Já o Juventude busca a recuperação novamente fora de casa, desta vez na Arena Pantanal, diante do Cuiabá, às 21h30 de sexta-feira (6).

O primeiro tempo foi de bastante intensidade por parte dos dois times. Embalado por sua torcida e querendo recuperar a liderança, o Vila Nova começou melhor e teve chances com André Luis e Higor, que pararam no goleiro. O Juventude respondeu com Marcos Paulo, que também parou em Helton Leite. Até que, aos 45 minutos, os donos da casa chegaram a abrir o placar de cabeça com Everton Galdino, após ótima jogada pela esquerda. Porém, com o auxílio do VAR, o gol foi anulado por posição irregular, mantendo o placar em branco no OBA.

Mas, pelo ritmo em que a partida estava, o gol era apenas questão de tempo. Após começar novamente melhor e pressionando, o Vila Nova abriu o placar aos nove minutos. Janderson recebeu na ponta esquerda, próximo ao bico da grande área, trouxe para o meio e mandou uma bomba. A bola ainda tocou levemente na marcação antes de morrer no ângulo, sem chances para Jandrei, que até se esticou, mas nada pôde fazer.

No momento em que estava melhor no jogo, os goianos tiveram um grande problema: o meia João Vieira foi expulso após dar uma entrada forte acima da chuteira de Gabriel Pires. Com um jogador a menos, o cenário ficou mais dramático para os donos da casa, enquanto as chances do Juventude aumentaram. Os gaúchos foram para cima, mas levaram perigo nos contra-ataques e viram Messias ser obrigado a fazer uma falta para evitar o segundo gol do Vila Nova, também sendo expulso e deixando as equipes com dez jogadores.

Nos últimos 15 minutos, os gaúchos foram para cima em busca do empate. Aos 30 minutos, após bela jogada pelo lado direito e cruzamento na medida, Lucas Alves subiu bem para tocar de cabeça e deixar tudo igual. Porém, pouco tempo depois, aos 37, em cobrança de falta frontal e próxima à área, Janderson bateu com efeito, de perna direita, ao lado da barreira, para vencer Jandrei.

E quando tudo enfim parecia resolvido, Lucas Alves recebeu passe pelo lado direito da área e cruzou para Safira, sozinho, dominar e bater para deixar tudo igual, aos 40 minutos, retomando a liderança para o Juventude, que conquistou um grande resultado fora de casa no momento mais decisivo da temporada.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 2 JUVENTUDE

VILA NOVA - Helton Leite; Igor Carius (Nathan Camargo), Jonathan Costa, Douglas Mendes e Higor; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel (Dodô); Everton Galdino, André Luís (Dellatorre) e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias, Marcos Paulo (Lucas Alves) e Aderlan (Patryck); Gabriel Pires, Raí Silva e Diego Barbosa; MP (Juan Cristian), Alisson Safira (Titi) e Amarilla (Lucas Mineiro). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Janderson, aos oito minutos; Lucas Alves, aos 30, Dudu, aos 37, e Safira, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS -Marcos Paulo e Aderlan (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS - João Vieira (Vila Nova) e Messias (Juventude).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO - 10.000 presentes.

RENDA - 280.385,00.

LOCAL - Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).