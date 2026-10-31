F1: Hamilton conquista 1ª pole com a Ferrari, cita Schumacher e se emociona: 'Muito especial'

Mario Andretti foi o último 'quarentão' a largar na frente na Fórmula 1, no longínquo ano de 1982, quando se garantiu em primeiro no GP da Itália, pela Ferrari. Neste sábado, Lewis Hamilton, de 41 anos, garantiu sua primeira pole position pela escuderia italiana e não escondeu a emoção. Lembrou quando acompanhava Michael Schumacher e declarou: "É muito especial."

Foi a 105ª pole position de Hamilton na Fórmula 1. E por três equipes distintas: Ferrari, Mercedes e McLaren. O heptacampeão do Mungo ganhou corrida em todas, sendo o único na história com o feito. Assim que o fez, subiu no carro vermelho de punhos cerrados para comemorar no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

"Me sinto como se estivesse dando o primeiro passo no primeiro dia da minha nova vida. Ainda estar na F1, ter um bom desempenho e conseguir competir contra pilotos na casa dos 20 anos é incrível. Me sinto fantástico tanto física quanto mentalmente, e devo isso à minha família e aos meus fãs", discursou o piloto inglês. "O México é um dos melhores lugares para dar passos em novos começos", seguiu. Celebrando sua primeira pole também no GP mexicano.

"Esta pole position me remete à época em que eu era criança e via Michael (Schumacher) conquistando as poles na Ferrari e pensava o quão incrível isso devia ser. É muito especial", reconheceu, emocionado.

Ainda com remotas chances de título, Hamilton precisa ganhar no México e ver o italiano Kimi Antonelli não terminar entre os nove melhores. O piloto da Mercedes larga em quarto, beneficiado por punição a Max Verstappen, que caiu uma posição, para quinto.

Hamilton só pensa em se divertir e tentar a segunda vitória na escuderia. "Tivemos muitos altos e baixos com a Ferrari, ontem mesmo, sem ir mais longe (abandonou o segundo treino livre no meio). Mas eu sabia que um dia voltaríamos à pole position. Acredito nesta equipe, na oportunidade que me deram e na fé que depositam em mim."