Náutico vence, garante permanência na Série B e deixa Avaí à espera de um milagre

O Náutico afastou o risco de rebaixamento e deixou o Avaí ainda mais perto da Série C. Com um belo gol de Borasi no primeiro tempo e defesas importantes de Muriel na etapa final, o Timbu venceu por 1 a 0 neste sábado, nos Aflitos, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado encerrou uma sequência de cinco partidas sem vitória dos pernambucanos.
O Náutico chegou aos 46 pontos, subiu provisoriamente para a 14ª colocação e garantiu matematicamente a permanência. O Avaí, primeiro integrante da zona de rebaixamento, estacionou nos 37 e só pode alcançar 43 nas duas rodadas restantes.
A equipe catarinense ainda não está matematicamente rebaixada, mas pode ter a queda confirmada na segunda-feira. Basta o Ceará, que soma 43 pontos, empatar com o Athletic, em São João del-Rei. Para sobreviver, o Avaí precisa vencer São Bernardo e América-MG e torcer por três derrotas dos cearenses. Nesse cenário, ambos terminariam com 43 pontos, e o Leão escaparia pelo número de vitórias.
BORASI QUEBRA O SILÊNCIO
Sem precisar de uma atuação brilhante, o Náutico controlou o primeiro tempo. O time de Bruno Pivetti reteve a posse no meio-campo, trabalhou as jogadas com paciência e conseguiu cercar a área adversária. Faltou transformar o domínio em um volume maior de finalizações, mas o Avaí pouco fez para incomodar.
Com uma saída de bola lenta e poucas alternativas de contra-ataque, os visitantes recorreram a lançamentos que raramente encontraram os atacantes. O Náutico aproveitou a dificuldade adversária e abriu o placar aos 22 minutos. Borasi recebeu dentro da área pela direita, dominou e soltou uma pancada. A bola bateu no travessão antes de entrar, sem chances para Bruno Ferreira.
O gol encerrou uma sequência de quatro jogos do Timbu sem balançar as redes. A resposta catarinense apareceu aos 32, quando Zé Ricardo arriscou de fora da área e mandou perto da forquilha, à esquerda de Muriel. Do outro lado, Wenderson bateu firme, mesmo sem muito ângulo, e exigiu defesa de Bruno Ferreira. No rebote, Paulo Sérgio não conseguiu completar.
MURIEL SEGURA A REAÇÃO
Precisando mudar o cenário, Marquinhos Santos abriu mão de um lateral e colocou Léo Gamalho no segundo tempo. O Avaí ganhou presença ofensiva e passou a pressionar, mas encontrou um obstáculo decisivo no goleiro alvirrubro.
Aos 25, Wallison finalizou com categoria da entrada da área, e Muriel fez grande defesa. Na sequência da pressão, após cobrança de escanteio e desvio na área, o goleiro voltou a aparecer para impedir o empate.
Depois do período de maior dificuldade, o Náutico conseguiu equilibrar as ações e reduzir o ímpeto dos catarinenses. O Avaí ainda viu Muriel fazer um milagre no fim para dar três pontos ao time pernambucano.
PRÓXIMOS JOGOS
Os dois times voltam a campo no sábado, 7 de novembro. O Avaí recebe o São Bernardo às 16 horas, na Ressacada, em Florianópolis. O Náutico enfrenta o CRB às 21h30, novamente nos Aflitos, no Recife.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 1 x 0 AVAÍ
NÁUTICO - Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão (Léo Índio), Igor Fernandes e Luiz Paulo (Wanderson); Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Paulo Sérgio e Vinícius (Júnior Todinho). Técnico: Bruno Pivetti.
AVAÍ - Bruno Ferreira; João Vitor (Léo Gamalho), Jefferson Maciel, Guilherme Aquino e DG; Zé Ricardo, Paulo Vitor (Kauã Gabriel) e Wenderson (Hyan); Jean Lucas, Daniel Penha (Gaspar) e Caio Suassuna (Wallison). Técnico: Marquinhos Santos.
GOL - Borasi, aos 22 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Borasi, Paulo Sérgio e Samuel (Náutico); DG, Jefferson, João Vitor e Zé Ricardo (Avaí).
ÁRBITRO: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
RENDA - R$ 141.664,00.
PÚBLICO - 10.956 torcedores.
LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).