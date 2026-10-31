F1: Liam Lawson é desclassificado do qualificatório no México e Bortoleto larga na 13ª posição

Gabriel Bortoleto largará na 13ª posição no GP do México de Fórmula 1, neste domingo. O brasileiro fez o 14º melhor tempo, mas ganhou uma posição com a desclassificação de Liam Lawson do qualificatório por "irregularidade técnica", segundo informou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O neozelandês da Racing Bulls havia cravado a oitava posição no grid, mas por causa de punição após incidente com Max Verstappen no treino livre 2, no sábado, perdeu uma posição, caindo para nono. Ocorre que os comissários denunciaram uma irregularidade no classificatório.

Lawson foi acusado de "violar requisito mínimo de potência do MGU-K logo após cruzar a linha de chegada em sua volta mais rápida no Q2". De acordo com o relatório do Delegado Técnico da FIA, "a demanda máxima de potência do piloto e a potência elétrica CC do ERS-K foram reduzidas em taxas maiores do que as permitidas pelo regulamento."

O piloto acabou convocado após o treino de qualificação e foi determinado que a infração justificava a desclassificação, obrigando-o a largar da última posição. No encontro pós-treino, os comissários ouviram os representantes da Racing Bulls, o neozelandês, o diretor esportivo de Monopostos e membros da equipe técnica da FIA, incluindo seu delegado.

"As provas apresentadas, que foram aceitas por todas as partes presentes, demonstraram que, após a linha de controle no final de sua volta mais rápida no Q2, o piloto não reduziu a potência imediatamente", disse o documento de decisão dos comissários. "Isso resultou na não obtenção da taxa de redução de potência do MGU-K necessária para atingir a 'redução gradual' regulamentada."

A Racing Bulls argumentou que isso não proporcionava nenhuma vantagem de desempenho. "Os comissários observam, em particular, que a própria equipe admitiu a infração. No entanto, existem inúmeros precedentes que nos obrigam, apesar de todas as circunstâncias atenuantes, a impor uma penalidade de desclassificação quando um carro não cumpre o Regulamento Técnico."

CONFIRA O NOVO GRID DO GP DO MÉXICO:

1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min16s514

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min16s523

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s633

4º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min16s707

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s692*

6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s824

7º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min16s900

8º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min17s117

9º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s1s53

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min17s306

11º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min17s640

12º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min17s646

13º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min17s680

14º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min17s847

15º - Carlos Sainz (ESP/Williams), sem tempo

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min18s630

17º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s908

18º - Ryo Hirakawa (JAP/Haas), 1min18s958

19º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s072

20º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min19s105

21º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min19s852

22º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min17s029**

* punido com uma posição por incidente no segundo treino livre

**punido por irregularidade técnica