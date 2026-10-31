Cruzeiro impõe mais um vice ao Corinthians e vence a Libertadores pela primeira vez

Hegemônico no futebol feminino ao longo dos últimos anos, o Corinthians amargou mais um vice-campeonato em 2026 e viu o Cruzeiro celebrar pela primeira vez o título da Libertadores. O placar no Estádio Casa Blanca, em Quito, chegou a estar 3 a 0 para o time paulista, mas as cruzeirenses foram persistentes e buscaram o empate por 4 a 4. Nos pênaltis, vitória por 5 a 4 para o time mineiro.

Campeão 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025, o clube do Parque São Jorge buscava o sétimo título. Em vez disso, amargou o quarto vice da temporada, após perder a Copa dos Campeões da Fifa para o Arsenal, a Supercopa Feminina para o Palmeiras e o Brasileirão para o São Paulo. Nos bastidores, as jogadoras vivem os mesmo problemas do elenco masculino, com atrasos nos pagamentos ao longo de todo o ano.

A primeira metade do jogo foi disputada predominantemente no campo de defesa do Cruzeiro, que não fez o suficiente para segurar o ímpeto o corintiano. Não à toa, a equipe paulista abriu o placar ainda aos três minutos, quando Gabi Zanotti subiu sem marcação, dentro da grande área, para completar de cabeça o cruzamento de Gi Fernandes e colocar a bola na rede.

Foi o 100º gol de Zanotti com a camisa do Corinthians, clube que ela defende desde 2018 e pelo qual empilhou títulos desde então. Perto do final do primeiro tempo, aos 43, veio o gol 101, quando Isadora saiu jogando mal e entregou a bola nos pés de Vic Albuquerque, que tocou para a camisa 10 marcar mais um e ampliar o placar.

Ao longo da primeira etapa, pouco se viu do futebol que o Cruzeiro apresentou nas outras fases do torneio continental. Principal estrela do time, Byanca Brasil fazia um jogo muito discreto e mal pegou na bola.

No segundo tempo, o Corinthians voltou a balançar a rede cedo, dessa vez aos quatro, em uma troca de passes que terminou com gol de Vic Albuquerque. A sensação de que o jogo estava resolvido passou rapidamente, afinal uma falha da goleira Lelê entregou a bola no pé de Byanca Brasil, que tocou para o gol livre, aos seis minutos.

Pouco depois, aos 11, o Cruzeiro diminuiu para 3 a 2, após a arbitragem marcar pênalti de Lelê em Marília, com o auxílio do VAR, e Vitória Calhau converter batendo com firmeza. Nos primeiros minutos após o segundo gol, as cruzeirenses viveram um momento de domínio e viram as corintianas perderem força no meio de campo.

O time paulista retomou o controle após certa dose de sofrimento no campo de defesa e ampliou o placar novamente com mais um gol de Vic Albuquerque, servida por Gi Fernandes, que vivia grande noite e era uma das melhores jogadoras em campo.

Insistente, o Cruzeiro diminuiu com Ketlin, aos 29. A partir daí, passou a jogar com facilidade às costas da defesa do Corinthians e teve chances de empatar, como em uma bomba de Letícia Ferreira que parou no travessão. A mesma Letícia teve outra chance, de cabeça, e dessa vez marcou para levar a decisão aos pênaltis.

Nas cobranças, Byanca Brasil e Vic Albuquerque começaram acertando, para deixar tudo igual. Letícia Ferreira e Duda Sampaio fizeram o mesmo, antes de Lelê defender a batida de Pri Back, mas o Corinthians não ficou em vantagem por muito tempo porque Jaquelina bateu muito mal, por cima do gol.

Em seguida, Michelle Romero converteu para as cruzeirenses, e Belén Aquino respondeu fazendo para o Corinthians. Vitória Calhau e Taís também fizeram, por isso foram necessárias as cobranças alternadas. Bedoya perdeu para o time mineiro, assim como fez Robledo para o lado paulista. Milena Ferreira marcou, e Gi Fernandes parou na goleira Camila. Cruzeiro campeão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4 (4) X (5) 4 CRUZEIRO

CORINTHIANS - Lelê; Thais Regina, Thaís Ferreira e Érika; Gi Fernandes, Dayana Rodríguez (Belén Aquino), Letícia Monteiro (Jaque Ribeiro), Duda Sampaio, Gabi Zanotti (Gisela Robledo) e Tamires (Juliete); Vic Albuquerque. Técnica: Emily Lima.

CRUZEIRO - Camila Rodrigues; Yenifer Giménez, Letícia Alves (Milena Ferreira), Vitória Calhau e Gisseli (Ketlin); Ana Flávia (Pri Back), Lorena Bedoya, Isadora Amaral (Letícia Ferreira) e Vanessinha; Byanca Brasil e Marília (Michelle Romero). Técnico: Jonas Urias.

GOLS - Gabi Zanotti, aos três, e aos 42 minutos do primeiro tempo. Vic Albuquerque, aos quatro e aos 22, Byanca Brasil, aos seis, Letícia Calhau, aos 11, Ketlin, aos 29, e Letícia Ferreira, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thaís Regina e Dayana Rodríguez (Corinthians); Lorena Bedoya e Letícia Ferreira (Cruzeiro).

ÁRBITRA - Dione Rissios (CHI).

RENDA E PÚBLICO: Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU).