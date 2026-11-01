Andrés Gómez vai desfalcar o elenco

Andrés Gómez será desfalque do Vasco contra o Palmeiras por causa de dores no pé esquerdo. O colombiano também ficou fora da derrota por 4 a 1 para o Flamengo. Antes, na vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo pelo mesmo problema.

O atacante convive com o incômodo há algumas semanas, mas vinha atuando no sacrifício por ser uma peça importante da equipe. O Cruz-Maltino espera contar com ele na partida de volta, no dia 8, às 17h, em São Januário.

Com oito gols e sete assistências em 49 jogos na temporada, Gómez é um dos principais nomes do elenco. Sem o colombiano, a tendência é que Marino Hinestroza seja o escolhido de Pedro Emanuel para ocupar a vaga no ataque.

Para o jogo de volta, o Vasco recebeu autorização dos órgãos de segurança e do Governo do Estado para aumentar a carga de ingressos de São Januário. Com a liberação, o estádio poderá receber 24.155 torcedores, sendo cerca de 2 mil destinados à torcida do Palmeiras.