Novorizontino tenta encaminhar acesso inédito em domingo cheio na Série B

A 36ª e antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor neste domingo (01), quando três jogos dão sequência à rodada, com destaque para o Novorizontino, que tenta se manter no topo e encaminhar o acesso inédito à elite do futebol nacional.

A partir das 18h30, o time paulista volta ao Jorge Ismael de Biasi para encarar o Operário-PR, buscando consolidar sua liderança e dar mais um passo histórico rumo ao acesso. Dono de 64 pontos na tabela de classificação, mesma pontuação do Juventude, o Novorizontino iniciou a rodada na ponta da tabela, levando vantagem de dois pontos para o terceiro colocado Vila Nova.

Como os principais concorrentes diretos ao título e ao G-2 duelam entre si, um triunfo diante da sua torcida pode representar o salto definitivo para a concretização do sonho da Série A. Do outro lado, o time paranaense soma 51 e joga suas últimas fichas na tentativa de colar no G-6.

A movimentação de domingo na Série B conta ainda com outros embates simultâneos ou anteriores. Às 16h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o Londrina recebe o América-MG em um encontro de equipes que já cumprem tabela e apenas aguardam o encerramento do campeonato.

Pouco mais tarde, às 18h30, a Arena Pantanal sedia o confronto entre Cuiabá e São Bernardo, com 47 e 49 pontos, respectivamente, sem grandes aspirações na reta final.

A 36ª rodada da Série B será fechada oficialmente na próxima segunda-feira (2) com um trio de partidas decisivas: às 16h, Fortaleza e Atlético-GO duelam na Arena Castelão, às 18h o Athletic-MG mede forças com o Ceará na Arena Sicredi, e, por fim, encerrando a programação com chave de ouro, às 20h30, o Goiás recebe o CRB no Hailé Pinheiro, em confronto direto pela faixa de classificação.