Palmeiras e Vasco duelam na Copa do Brasil em meio a debate sobre compra do clube carioca

Vasco e Palmeiras começam a disputar a semifinal da Copa do Brasil neste domingo, no Nubank Parque, às 16 horas, em duelo que coloca frente a frente dois clubes que são objeto de análise da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf). Há uma discussão sobre possível conflito de interesses na compra da SAF vascaína por Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira.

A Anresf ainda está analisando o caso, mas tomou algumas medidas preventivas como proibir negociações entre os dois clubes e novos empréstimos da Crefisa ao Vasco. A instituição bancária presidida por Leila, cujo dono é José Roberto Lamacchia, marido dela e pai de Marcos, emprestou R$ 80 milhões aos vascaínos, no âmbito da recuperação judicial do clube.

No último duelo entre as equipes, vencido por 4 a 1 pelo Palmeiras, em agosto, Leila e Marcos trocaram camisas e posaram juntos para foto no Nubank Parque. Opositores da presidente alviverde têm usado a situação para confrontá-la e defendem a tese de conflito de interesses.

Leila chegou a se defender de rumores que diziam que ela teria planos de assumir um cargo no Vasco após o encerramento do mandato no Palmeiras, em 2027.

"Quando começar a conversa de meia dúzia de imbecis de que nossa dedicação não é integral ao Palmeiras, é mentira. Até dezembro de 2027, minha dedicação e do meu marido é integral ao Palmeiras", afirmou a dirigente durante reunião com conselheiros em uma pizzaria na zona oeste de São Paulo. "Quando eu sair, vou me dedicar às minhas empresas e continuar colaborando aqui com nosso futuro presidente."

Em campo, longe das discussões burocráticas, o time paulistano quer continuar alimentando o sonho da tríplice coroa. Vice-líder do Brasileirão, três pontos atrás do líder Flamengo, está garantido na final da Libertadores, contra o Estudiantes, e pode chegar também à decisão da Copa do Brasil, se passar pelo Vasco.

"Dizem ser impossível lutar por todas as competições, e o Palmeiras mostra que é possível, mesmo nestas condições, com jogadores lesionados, com jogadores jovens", disse, após o empate sem gols com o Santos, o técnico Abel Ferreira, que completou seis anos no comando do clube na sexta-feira.

As lesões continuam atrapalhando o português, afinal ele perdeu recentemente Paulinho e Ramón Sosa por esse motivo. Ao menos, conta novamente com Vitor Roque, recém-recuperado de lesão. O atacante entrou no segundo tempo contra os santistas e tem chances de começar jogando neste domingo.

Contra o tão consistente Palmeiras de Abel, a missão do Vasco é muito difícil. O placar de 4 a 1 pelo qual foi derrotado no último encontro com time o paulista é exatamente o mesmo que amargou na quinta-feira, frente ao rival Flamengo, no Maracanã.

Como vem de uma goleada sofrida em clássico, mesmo que tenha sido com uma escalação alternativa, o time comandado por Pedro Emanuel chega um pouco desmoralizado ao Nubank Parque, mas o português tenta manter o otimismo

"Nosso torcedor está frustrado e desiludido. Sei que eles vão nos apoiar novamente. Será uma noite complicada para dormir. Acima de tudo existe uma ligação forte", disse após a derrota para os flamenguistas. "Aquilo que peço para minha equipe todos os dias é ter ambição de sermos como os mais fortes. Não tenho dúvidas que continuaremos motivados."

O jogo de volta está marcado para daqui a uma semana, dia 8, no Rio, a principio em São Januário. Os ingressos, contudo, ainda não começaram a ser vendidos e o Consórcio Fla-Flu, que administra o Maracanã, colocou o estádio à disposição dos vascaínos.

O time que sair vitorioso da partia em terras fluminenses enfrenta o vencedor do embate entre Atlético-MG e Grêmio, que jogam neste domingo, às 18h30, na Arena Gremista, e se reencontram na Arena MRV, no próximo, sábado, dia 7, às 18 horas.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VASCO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Vitor Roque), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

VASCO - Léo Jardim; Pumita Rodríguez (Paulo Henrique), Gabriel Pereira, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andres Gomez, Colidio e Marino Hinestroza. Técnico: Pedro Emanuel.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (SP).