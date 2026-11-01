Grêmio e Atlético-MG tentam largar na frente na semifinal da Copa do Brasil

A Copa do Brasil, torneio mais rentável do futebol nacional, começa a definir seus finalistas neste domingo. Grêmio e Atlético-MG se enfrentam às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal, com a volta marcada para o outro sábado (07), às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O time que tiver melhor saldo de gols agregado - soma de gols nos 180 minutos - vai à final. E vai enfrentar o vencedor do outro confronto semifinal, entre Palmeiras e Vasco, que disputam o primeiro jogo, também neste domingo um pouco mais cedo, às 16 horas, no Nubank Parque, em São Paulo. Cada semifinalista já recebeu perto de R$ 18 milhões em premiação da CBF.

Enquanto o Atlético-MG ainda sonha com dois títulos no ano e divide as suas atenções entre a Copa do Brasil e a final da Copa Sul-Americana, o tricolor gaúcho luta contra o rebaixamento no Brasileirão, mas enxerga no torneio uma oportunidade de salvar a temporada e conquistar uma taça.

O Grêmio chega embalado para esta 'primeira semifinal'. Conquistou duas vitórias consecutivas no Brasileirão, sobre Coritiba, por 1 a 0, no Couto Pereira, e Athletico-PR, por 2 a 0, em Porto Alegre.

Além da possibilidade de conquistar um título, o clube gaúcho aposta em sua tradição na Copa do Brasil. Ao lado do Flamengo, o Grêmio é o segundo maior campeão da história, com cinco conquistas: 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Só fica atrás do Cruzeiro, com seis.

Por outro lado, o Atlético-MG tenta reencontrar o caminho das vitórias depois de interromper a boa sequência que vinha construindo sob o comando de Eduardo Domínguez. O time sofreu duas derrotas consecutivas no Brasileirão, primeiro por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, e depois por 1 a 0 para o Cruzeiro, na Arena MRV.

Apesar disso, segue com objetivos importantes na temporada, brigando por uma vaga na Libertadores pelo campeonato nacional e com presença garantida na final da Sul-Americana. Bicampeão da Copa do Brasil, em 2014 e 2021, o Atlético quer ampliar sua galeria de conquistas.

No Grêmio, o zagueiro Kannemann, poupado no triunfo sobre o Athletico-PR, volta a ser opção e deve começar jogando. Um dos líderes do elenco gremista e homem de confiança do técnico Renato Gaúcho, ele pode ser acionado no lugar de Gustavo Martins, formando o trio de zagueiros titular junto com Wallace e Balbuena.

O polivalente Cristián Pavón, desfalque na última rodada por conta de dores musculares, ainda é dúvida. Caso o titular da função não se recupere a tempo, João Pedro pode continuar no time titular. O experiente Marcos Rocha também é opção para o setor, mas corre por fora na disputa pela vaga. O lateral-direito Diego Caito, os volantes Danilo Barbosa e Nardoni e o atacante Jovane Cabral, todos lesionados, são desfalques confirmados.

Renato Gaúcho valorizou a reação do tricolor na temporada. Após chegar no clube cobrando um melhor desempenho, ele destacou a entrega dos atletas dentro de campo e exaltou a evolução da equipe.

"Apesar do pouco tempo que tivemos, era necessário se entregar em todos os sentidos, parte física, técnica e tática. Hoje, os jogadores sabem o que deve ser feito dentro do campo. Eu vejo o time do Grêmio correndo, se dedicando, se entregando durante os 90 minutos de cada partida", disse Renato.

O Atlético-MG pode contar com um reforço importante: o volante Fred, que vem sendo acompanhado pela comissão técnica após período tratando uma lesão na coxa esquerda. Mas a sua presença é considerada uma incógnita.

Além dele, o atacante Tomás Cuello também pode aparecer entre os titulares. O argentino foi preservado da última partida por conta de dores nas costas, mas é cotado para retornar e liderar o setor ofensivo.

O experiente zagueiro Vitor Hugo cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro e aumenta as opções no banco de reservas. Em contrapartida o retorno do goleiro Everson ainda não deve acontecer. O ídolo alvinegro foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de uma fratura no pé esquerdo, já ficou 'disponível' há 10 dias, mas ainda não foi relacionado. Em boa fase, Gabriel Delfim deve ganhar sequência entre os titulares.

O zagueiro Ruan Tressoldi e os atacantes Thiago Borbas e Cassierra, todos no departamento médico, são ausências confirmadas.

Eduardo Domínguez reconheceu que a equipe oscilou nos últimos jogos e pediu humildade no elenco para corrigir erros visando este duelo no Sul.

"O importante para a gente, para o clube e para o torcedor, é chegar bem diante do Grêmio. Temos que deixar de lado as outras partidas. Não vamos chegar bem à partida perdendo no meio. Temos que voltar a ganhar duelos, temos que voltar aos inícios. Para isso, precisamos ter humildade" disse o comandante.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X ATLÉTICO-MG

GRÊMIO - Weverton; Kannemann, Balbuena e Wallace; Pavón (João Pedro), Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Carlos Vinícius e Enamorado. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Alan Franco e Victor Hugo (Fred); Bernard, Reinier e Tomás Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).