Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski ficam com o vice no WTA 500 de Tóquio

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski ficaram com o vice-campeonato do WTA 500 de Tóquio. Neste domingo (1º), a brasileira e a canadense foram derrotadas pelas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini por 2 sets a 0, com duplo de 6/2, na decisão do torneio de duplas.

Stefani e Dabrowski chegaram à final como principais favoritas ao título, mas tiveram dificuldades para encontrar espaços no jogo das adversárias. As italianas se mostraram sólidas no saque e não ofereceram nenhuma oportunidade de quebra durante a partida.

No primeiro set, Errani e Paolini perderam apenas dois pontos em seus games de serviço. Do outro lado, Stefani teve o saque quebrado duas vezes. A atuação de Errani, combinada com as boas devoluções de Paolini, fez a diferença para que as italianas fechassem a parcial em 6/2.

O segundo set teve disputas mais equilibradas, mas a dupla italiana voltou a conseguir uma quebra nos primeiros games e abriu 3/1. Stefani e Dabrowski tentaram reagir, porém as adversárias mantiveram o controle da partida. Paolini ainda levou vantagem em pontos importantes com bolas por cobertura, antes de Errani confirmar o último game no saque e garantir o título.

Apesar da derrota, Stefani encerra sua passagem pelo Japão com uma campanha de três vitórias em quatro partidas. Ao lado de Dabrowski, a brasileira estreou com triunfo sobre Mana Ayukawa e Emily Webley-Smith.

Nas quartas de final, a dupla precisou de três sets para superar Hao-Ching Chan, de Taiwan, e Miyu Kato, do Japão, por 6/2, 2/6 e 10/7.

A classificação para a final também veio após uma virada. Na semifinal, Stefani e Dabrowski perderam o primeiro set para as australianas Storm Hunter e Maya Joint por 7/5, mas reagiram na sequência. Com parciais de 6/4 e 10/3 no super tie-break, garantiram a vaga na decisão do torneio japonês.