Kaká entra para o Hall da Fama do Milan e se emociona com homenagem no San Siro

Kaká foi homenageado neste sábado (31) pela sua entrada no Hall da Fama do Milan. O ex-jogador brasileiro voltou ao estádio San Siro e não conteve as lágrimas ao receber o carinho da torcida antes do clássico contra a Inter de Milão, pela décima rodada do Campeonato Italiano. O Milan venceu a partida por 3 a 1.

O brasileiro recebeu uma placa comemorativa no gramado e foi aplaudido pelos torcedores. Antes de deixar o campo, agradeceu a homenagem e repetiu sua tradicional comemoração de gol, erguendo os braços para o céu.

A entrada de Kaká no Hall da Fama havia sido anunciada em maio. O ex-meia foi escolhido ao lado do holandês Ruud Gullit e de Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, que também marcou época no Milan como jogador e treinador.

Kaká defendeu o clube italiano entre 2003 e 2009 e retornou para uma segunda passagem na temporada 2013/14. O brasileiro conquistou títulos importantes, como o Campeonato Italiano, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes de 2007.

Foi também em 2007 que Kaká viveu o auge da carreira, conquistando a Bola de Ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Até hoje, ele é o último jogador do Milan a ter recebido o reconhecimento individual.