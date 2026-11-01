Real Madrid constrói vantagem no primeiro tempo e vence o Racing Santander por La Liga

Em uma manhã inspirada do setor ofensivo, o Real Madrid venceu o Racing Santander, por 3 a 0, pela 11ª rodada de La Liga, no Estádio El Sardinero, em Santander. O time do português José Mourinho construiu todo o placar ainda no primeiro tempo e contou com boas atuações de Mbappé, Güler, Bellingham e Diomandé.

Com mais um resultado positivo, a quarta vitória consecutiva no nacional, o time da capital espanhola não deixou o líder Barcelona ganhar distância. Por outro lado, ainda continua na terceira colocação, atrás também do Atlético de Madrid. No próximo sábado (07), a equipe visita o Valência, no estádio de Mestalla, para buscar as primeiras posições.

O brasileiro Vini Jr. não atuou no duelo e ainda cumpre suspensão por expulsão no jogo diante do Villarreal, no início de outubro. Além disso, o camisa 7 viu o jovem Yan Diomandé, que ganhou sua posição na equipe titular, fazer outra grande partida e anotar um golaço no primeiro tempo.

Já o centroavante Endrick começou no banco de reservas e foi acionado por José Mourinho aos 39 minutos do segundo tempo, no lugar de Diomandé. O zagueiro Éder Militão permaneceu entre os suplentes e ainda busca mais espaço após ficar meses afastado por lesão no bíceps femoral.

O Racing Santander, do técnico José Alberto López, continua na parte inferior da tabela, mas segue fora da zona de rebaixamento, com onze pontos em onze partidas. Também no sábado, a equipe visita o Málaga, no Estádio La Rosaleda, para buscar a recuperação no campeonato nacional.

O JOGO

O Real Madrid não deu chances ao adversário no primeiro tempo e praticamente encaminhou a vitória aos 36 minutos, quando já estava 3 a 0 no placar. A equipe abriu o marcador em um pênalti polêmico de Pablo Ramón em Kylian Mbappé, aos nove minutos. O próprio camisa 10 foi para a cobrança e anotou.

A equipe comandada por José Mourinho aumentou a vantagem aos 21 minutos. Mbappé recebeu no meio de campo e tocou para Arda Güler. O meia turco deu um lindo passe para Jude Bellingham, que saiu cara a cara com o goleiro. Ele limpou o arqueiro e empurrou para o fundo das redes.

Aos 36, o Real Madrid anotou outro golaço no El Sardinero, desta vez com Diomandé. Após cobrança de escanteio, o marfinense pegou a sobra da entrada da área e soltou a bomba. Ele acertou o ângulo direito do arqueiro Julen Agirrezabala e confirmou o ótimo momento na temporada, bancando o brasileiro Vini Jr.

No segundo tempo, com o resultado praticamente garantido, o gigante da capital desacelerou e passou a administrar a vantagem. Ainda deu tempo para Mbappé carimbar a trave do Racing e o arqueiro Agirrezabala realizar algumas intervenções, como no chute de Bellingham, aos 17 minutos.

Aos 26, outra polêmica da arbitragem no El Sardinero. Em uma disputa na grande área do Real Madrid, a bola bateu no braço do volante Tchouaméni. Com auxílio do assistente de campo, o árbitro assinalou o pênalti. No entanto, o VAR interviu na jogada e recomendou o cancelamento, para irritação dos jogadores mandantes.