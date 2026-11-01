Flamengo aposta em retrospecto favorável para conquistar o Brasileirão

Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro ao fim da 33ª rodada, com 73 pontos, enquanto o vice-líder, o Palmeiras, segue com três pontos a menos. As duas equipes ainda irão se enfrentar, e o retrospecto do Rubro-Negro nos confrontos diretos contra o rival pode ser um "trunfo".

O jogo, que pode acabar decidindo o campeão do Brasileirão de forma antecipada, vai ocorrer no dia 21 de novembro, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque. Caso a diferença de pontos se mantenha até a partida, o Flamengo poderá ser considerado matematicamente campeão com duas rodadas de antecedência.

Histórico favorável

E, para a alegria dos rubro-negros, o retrospecto recente deste clássico nacional é muito favorável. Nas últimas dez edições do Campeonato Brasileiro, os clubes se enfrentaram nove vezes com o Palmeiras sendo o mandante. Nesses jogos, o Flamengo tem três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 51,9%, conquistando 14 dos 27 pontos disputados.

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Além disso, a última vez que o Alviverde conseguiu derrotar o Flamengo dentro de sua própria casa foi no Brasileirão de 2017. Ou seja, são dez edições de campeonato e uma sequência de oito partidas consecutivas em que o Rubro-Negro está invicto no confronto direto.

Primeiro turno

Contudo, o Palmeiras venceu no primeiro turno deste ano, dentro do Maracanã, em um jogo repleto de polêmicas. A partida terminou em 3 a 0, válida pela 17ª rodada, com gols marcados por Flaco López, Allan e Paulinho.

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Ao longo do jogo, o meia-armador colombiano Jorge Carrascal foi expulso por conta de uma entrada que foi questionada pelos flamenguistas, sendo considerado o principal fator para a derrota. Os torcedores também atribuíram uma parcela da culpa ao goleiro Rossi, com a alegação de que ele poderia ter se saído melhor em todos os lances em que o Palmeiras marcou. Na ocasião, o resultado deu sete pontos de vantagem para a equipe paulista.

Momento atual do Flamengo

Apesar de ter sido eliminado recentemente da Copa Libertadores, o Flamengo está com a moral alta após ter goleado o grande rival, Vasco, por 4 a 1, na última quinta-feira (29), no Nilton Santos. Agora, o elenco terá um descanso de 6 dias para se preparar para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Antes de enfrentar o Palmeiras, o Rubro-Negro vai encarar o Grêmio, na próxima quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), dentro do Maracanã. Depois, enfrentará o atual quinto colocado, o Athletico Paranaense, no dia 18 de novembro, novamente em casa, às 20h30 (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pelo Brasileirão.