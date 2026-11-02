Sabino, zagueiro do São Paulo, passa por cirurgia no joelho direito na quarta-feira

O São Paulo anunciou neste domingo que o zagueiro Sabino será submetido a cirurgia para reparo de cartilagem do joelho direito na quarta-feira. O procedimento será realizado pela equipe do médico Moisés Cohen, no Einstein Hospital Israelita.

Sabino sentia dores no joelho direito e realizava trabalho fisioterápico no clube, seguindo um cronograma específico de tratamento estipulado pelo departamento médico.

O São Paulo não divulgou uma previsão para a volta do zagueiro, que não saiu do banco na penúltima partida do time, contra o Mirassol, e foi titular contra o Bahia, aos campos.

O zagueiro tem 30 anos e chegou ao São Paulo no início de 2024, vindo do Sport. Com a camisa do São Paulo, Sabino disputou 99 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências. Na atual temporada, o atleta atuou 36 vezes, fez dois gols e deu duas assistências.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, o camisa 35 não poderia enfrentar o Corinthians, em clássico que será disputado na quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada.