Palmeiras desperdiça chances, ganha por placar magro e deixa Vasco vivo na Copa do Brasil

O Palmeiras entrou em campo neste domingo, no Nubank Parque, com uma escalação mais ofensiva e com o plano de construir uma boa vantagem na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a equipe alviverde desperdiçou muitas chances, não conseguiu se aproveitar de uma expulsão do lado adversário e saiu de campo com uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Vasco.

A atuação do Palmeiras repetiu o roteiro de outras partidas. A equipe cria chances e se vê em uma encruzilhada: finaliza mal a jogada ou, por excesso de preciosismo, não chuta a gol. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, capaz de encaminhar a classificação para a final.

O jogo decisivo entre Palmeiras e Vasco está agendado para o próximo domingo, às 17h, no Estádio São Januário. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o conjunto cruzmaltino visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na quarta-feira, às 19h30, enquanto o time alviverde entra em campo para medir forças com o Remo na quinta, no Nubank Parque, às 19h30.

Para avançar rumo à final, o Palmeiras precisa apenas de um empate. Um triunfo cruzmaltino por um gol de vantagem leva a definição para os pênaltis. Os cariocas precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para carimbar a classificação.

Abel Ferreira promoveu uma alteração relevante no Palmeiras ao colocar Mauricio como titular e sacar Andreas Pereira, permitindo que a equipe tivesse um perfil mais ofensivo. E foi isso que se viu desde os primeiros minutos, com a equipe alviverde ocupando território no ataque e sendo mais aguda na busca pelo gol.

O domínio do Palmeiras poderia ter se convertido rapidamente em gol se Flaco López e Agustín Giay não perdessem chances claras. Aos 24, a equipe alviverde construiu boa jogada pelo lado esquerdo, Arias caiu no bico da grande área, Marlon Freitas ficou com a bola e viu a passagem às costas da marcação de Mauricio, que recebeu e chutou para abrir o marcador para equipe mandante.

Com a vantagem, o Palmeiras diminuiu o ritmo e viu o Vasco avançar sobre o campo de ataque, com mais posse de bola, provocando Carlos Miguel a agir mais vezes. A equipe alviverde passou a investir em bolas longas e na velocidade de seus atacantes.

O goleiro cruzmaltino, Léo Jardim, continuou disposto a presentear o ataque palmeirense, mas foi salvo após sair da meta desnorteado, Arias cabecear e Paulo Henrique impedir o segundo gol em cima da linha. O primeiro tempo terminou com a impressão de que o Palmeiras poderia ter conquistado um placar mais elástico.

O começo do segundo tempo foi de fortes emoções para o torcedor do Palmeiras. O Vasco controlava melhor o jogo e pressionava a saída de bola dos donos da casa. Lucas Evangelista deu um susto nos palmeirenses ao recuar perigosamente para Carlos Miguel e quase anotar contra. Depois, houve reclamação por parte dos vascaínos por um toque com a mão de Barboza na grande área. A arbitragem nada marcou.

Tecnicamente melhor, o Palmeiras voltou a criar oportunidades, mas as decisões tomadas pelos seus jogadores de ataque deixaram a desejar. A torcida cobrou velocidade, mas o time alviverde estava em outra rotação. Armou-se uma blitz palmeirense. Gómez, Flaco e Piquerez tiveram suas chances e desperdiçaram. O Vasco, então, se posicionou afeito ao contragolpe. A partida ficou mais aberta, com os dois times, à sua maneira, chegando ao comando do ataque com muita facilidade.

As entradas de Vitor Roque e Andreas Pereira deu novo dinamismo à equipe do Palmeiras. Apesar disso, o Vasco foi perigoso nos poucos lances que criou. Aos 32, Vitor Roque foi derrubado por Saldivia quando se preparava para roubar a bola e armar contra-ataque. A arbitragem anotou a falta e aplicou o segundo cartão amarelo ao vascaíno, que acabou expulso de campo. Apesar da superioridade numérica e maior volume ofensivo, o Palmeiras não conseguiu marcar o segundo.

PALMEIRAS 1 x 0 VASCO

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza (Arthur); Giay (Erick Belé), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez; Mauricio (Vitor Roque), Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Piton (Cuiabano); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Adson (Brenner), Colidio (Gabriel Pereira) e Bruno Duarte (Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.

GOL: Mauricio, aos 24 minutos do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucas Evangelista, Barboza, Lescano e Piton.

CARTÃO VERMELHO: Saldivia.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO: 40.570 torcedores.

RENDA: R$ 4.497.644,55.

LOCAL: Nubank Parque, em São Paulo.