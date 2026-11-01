América-MG supera o Londrina em duelo de rebaixados na Série B

Em um duelo entre duas equipes já rebaixadas, o América-MG visitou o Londrina no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e conquistou, pela primeira vez na competição, sua terceira vitória consecutiva, ao bater os donos da casa por 3 a 1, neste domingo.
Com gols de Arthur, contra, e Willian Bigode, no primeiro tempo, e Segovinha, no segundo, a equipe de Moacir Júnior chegou aos 26 pontos. Apesar disso, segue isolada na vice-lanterna, a seis pontos do próprio Londrina, que permanece com 32 pontos, na 18ª colocação, e completa dois jogos sem vencer, com duas derrotas consecutivas.
Já rebaixados e, portanto, focados no planejamento para 2027, as equipes voltam a campo na próxima semana. Na sexta-feira (6), o Londrina abre a 37ª e penúltima rodada e visita o Botafogo-SP na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). Já o América-MG vai em busca da quarta vitória consecutiva e encara o Ceará, fora de casa, no Castelão, no domingo (8).
A primeira etapa começou com um ritmo mais cadenciado, sem grandes chances, mas com o América-MG melhor e buscando mais o jogo, até que, aos 19 minutos, abriu o placar com Arthur marcando contra. Após uma jogada trabalhada, Guilherme Parede recebeu na área, pelo lado esquerdo, e bateu colocado. Luan Ribeiro espalmou e, na sobra, o lateral se atrapalhou e, em vez de cortar, mandou a bola para o fundo do gol.
Embalados pela vantagem, os mineiros foram para cima do Londrina, que parecia atordoado. Aos 31 minutos, Willian Bigode recebeu belo lançamento de Guilherme Parede nas costas da defesa, dominou e bateu colocado, de perna direita, no canto, para ampliar e praticamente resolver a partida ainda no primeiro tempo.
Na reta final, os donos da casa até tentaram pressionar, mas foi o América-MG que chegou ao terceiro gol. Segovinha foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, ele mesmo deslocou o goleiro e fez o terceiro. Os paranaenses, por sua vez, não se renderam e, pouco tempo depois, aos 18 minutos, Igor Bahia fez ótima jogada pela direita e cruzou rasteiro para o atacante Hebert aproveitar e tocar para o gol vazio, descontando no placar.
Daí em diante, o Londrina passou a ter mais posse de bola, já que o América-MG apenas se defendia, com duas linhas bem postadas, e, com o resultado garantido, esperava por uma oportunidade de contra-ataque. Apesar disso, aos 49 minutos, o árbitro colocou um ponto final na partida no VGD, confirmando a terceira vitória consecutiva dos mineiros, que buscam se despedir da competição de maneira digna.
FICHA TÉCNICA
LONDRINA 1 X 3 AMÉRICA-MG
LONDRINA - Luan Ribeiro; Kauê Leonardo, Caio Rodrigues, Wallace Reis e Artur (Kevyn); Tárik (Igor Bahia), Geovane Meurer e Guilherme Portuga; Vitinho (Guilherme Cachoeira), William Pottker (Pablo Dyego) e Hebert (João Andrade). Técnico: Hugo Chacon.
AMÉRICA-MG - Bruno Brígido; Rafa Barcelos, Ricardo Silva, Emerson e Ostchega (Geovane); Jorge Jiménez, Barreto e Segovinha (Eduardo Person); Paulo Victor (Luidy), Willian Bigode (Marcelo Maçola) e Guilherme Parede (Felipe Amaral). Técnico: Moacir Júnior.
GOLS - Arthur, contra, aos 19 minutos do primeiro tempo; Willian Bigode, aos 31 minutos do primeiro tempo; Segovinha, aos 14 minutos do segundo tempo; e Hebert, aos 19 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Tárik, William Pottker e Luan Ribeiro, Jorge Jiménez e Rafa Barcelos.
ÁRBITRO - Daiane Muniz (SP)
PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR).