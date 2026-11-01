Juventus vence clássico com Napoli e ultrapassa rival na classificação do Italiano

A Juventus venceu o Napoli por 2 a 0 neste domingo no Allianz Stadium, em Turim, em um clássico marcado por muitos desfalques nos dois times que derrapam na classificação do Italiano. Após 10 rodadas, a Juventus está apenas na sétima colocação com 17 pontos, enquanto o Napoli foi ultrapassado pelo rival e é o oitavo, com 3 pontos a menos.

Tecnicamente, a partida foi ruim, refletindo a fase dos dois times e os 7 desfalques da Juventus e os 9 do Napoli. Os visitantes começaram melhor aproveitando o medo demonstrado pela Juventus, que tentava investir no contra-ataque. Ambos os times erravam muito e o primeiro tempo terminou sem gols.

A Juventus voltou um pouco mais animada na segunda etapa, mas as duas equipes continuavam com dificuldades na construção das jogadas e na finalização. O cenário só mudou aos 25, quando o atacante bósnio Alajbegovic, de 19 anos, acertou um belo chute de pé esquerdo de fora da área e marcou um golaço.

Após marcar seu primeiro gol no Italiano, o jogador da Juventus tirou a camisa e foi advertido com o amarelo. Na sequência, foi substituído por Boga, que marcou o segundo do time de Turim finalizando do mesmo local do primeiro gol.

Na próxima rodada, a Juventus enfrenta a Fiorentina, em Florença, no domingo. O Napoli recebe a líder Lazio no Diego Armando Maradona no mesmo dia.