Campeão, Antonelli festeja pódio com Verstappen e Hamilton: 'Espero mais disputas no futuro'

Mais jovem campeão da Fórmula 1, o italiano Kimi Antonelli coroou seu título neste domingo no GP do México com um pódio multivitorioso, com o vencedor Max Verstappen (dono de quatro títulos) e o segundo colocado Lewis Hamilton (heptacampeão).

Questionado sobre o pódio com 12 títulos mundiais à beira da pista do Circuito Hermanos Rodriguez, o piloto de 20 anos e 68 dias festejou o desfecho de uma "temporada incrível".

"Dividir este pódio com o Max e o Lewis é algo fantástico", afirmou Antonelli. "Espero que venham mais disputas no futuro", completou o piloto da Mercedes, que fez questão de agradecer a família e a escuderia.

"Conseguimos. Eu não estaria aqui sem a Mercedes e sem a minha família. Estou sem palavras; estou tentando processar o que acabou de acontecer", afirmou ele, que reconheceu que o fim de semana no México foi intenso. "Neste fim de semana, senti um pouco mais de tensão. Estou muito feliz por ter alcançado o objetivo."

Vencedor do GP do México, Verstappen ressaltou o feito do italiano com tão pouca idade. "É incrível. Que temporada o (Antonelli) teve. E conseguir isso com essa idade. Tenho certeza de que este é um dia muito emocionante para ele e sinto muito orgulho dele", afirmou o piloto da Red Bull.