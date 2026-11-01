Título inédito de Antonelli: confira a lista de campeões da Fórmula 1

Depois de 73 anos, a Fórmula 1 volta a ter um campeão italiano na categoria. Kimi Antonelli foi o grande vencedor do campeonato de pilotos após superar seus adversários no Grande Prêmio do México e garantir o título antecipadamente. O jovem é o 36º piloto a conquistar o título mundial.
Antonelli fez uma temporada com nove vitórias, incluindo a histórica em Monza, onde largou da 19ª posição e ganhou 18 lugares até cruzar a linha de chegada em primeiro. Com o resultado, tornou-se o primeiro italiano a vencer o GP da Itália desde Ludovico Scarfiotti, em 1966.
O jovem é apenas o terceiro de seu país a conquistar o título. Antes dele, Nino Farina foi campeão em 1950, enquanto Alberto Ascari venceu em 1952 e 1953.
Na lista dos maiores campeões da categoria, outros nomes aparecem com mais títulos. Lewis Hamilton, inglês e ainda integrante do grid, divide com Michael Schumacher o posto de maior campeão da F1, com sete títulos cada. Em seguida, o argentino Juan Manuel Fangio tem cinco.
Confira todos os campeões da Fórmula 1
2026 - Kimi Antonelli (italiano)
2025 - Lando Norris (britânico)
2024 - Max Verstappen (holandês)
2023 - Max Verstappen (holandês)
2022 - Max Verstappen (holandês)
2021 - Max Verstappen (holandês)
2020 - Lewis Hamilton (britânico)
2019 - Lewis Hamilton (britânico)
2018 - Lewis Hamilton (britânico)
2017 - Lewis Hamilton (britânico)
2016 - Nico Rosberg (alemão)
2015 - Lewis Hamilton (britânico)
2014 - Lewis Hamilton (britânico)
2013 - Sebastian Vettel (alemão)
2012 - Sebastian Vettel (alemão)
2011 - Sebastian Vettel (alemão)
2010 - Sebastian Vettel (alemão)
2009 - Jenson Button (britânico)
2008 - Lewis Hamilton (britânico)
2007 - Kimi Räikkönen (finlandês)
2006 - Fernando Alonso (espanhol)
2005 - Fernando Alonso (espanhol)
2004 - Michael Schumacher (alemão)
2003 - Michael Schumacher (alemão)
2002 - Michael Schumacher (alemão)
2001 - Michael Schumacher (alemão)
2000 - Michael Schumacher (alemão)
1999 - Mika Häkkinen (finlandês)
1998 - Mika Häkkinen (finlandês)
1997 - Jacques Villeneuve (canadense)
1996 - Damon Hill (britânico)
1995 - Michael Schumacher (alemão)
1994 - Michael Schumacher (alemão)
1993 - Alain Prost (francês)
1992 - Nigel Mansell (britânico)
1991 - Ayrton Senna (brasileiro)
1990 - Ayrton Senna (brasileiro)
1989 - Alain Prost (francês)
1988 - Ayrton Senna (brasileiro)
1987 - Nelson Piquet (brasileiro)
1986 - Alain Prost (francês)
1985 - Alain Prost (francês)
1984 - Niki Lauda (austríaco)
1983 - Nelson Piquet (brasileiro)
1982 - Keke Rosberg (finlandês)
1981 - Nelson Piquet (brasileiro)
1980 - Alan Jones (australiano)
1979 - Jody Scheckter (sul-africano)
1978 - Mario Andretti (norte-americano)
1977 - Niki Lauda (austríaco)
1976 - James Hunt (britânico)
1975 - Niki Lauda (austríaco)
1974 - Emerson Fittipaldi (brasileiro)
1973 - Jackie Stewart (britânico)
1972 - Emerson Fittipaldi (brasileiro)
1971 - Jackie Stewart (britânico)
1970 - Jochen Rindt (austríaco)
1969 - Jackie Stewart (britânico)
1968 - Graham Hill (britânico)
1967 - Denny Hulme (neozelandês)
1966 - Jack Brabham (australiano)
1965 - Jim Clark (britânico)
1964 - John Surtees (britânico)
1963 - Jim Clark (britânico)
1962 - Graham Hill (britânico)
1961 - Phil Hill (norte-americano)
1960 - Jack Brabham (australiano)
1959 - Jack Brabham (australiano)
1958 - Mike Hawthorn (britânico)
1957 - Juan Manuel Fangio (argentino)
1956 - Juan Manuel Fangio (argentino)
1955 - Juan Manuel Fangio (argentino)
1954 - Juan Manuel Fangio (argentino)
1953 - Alberto Ascari (italiano)
1952 - Alberto Ascari (italiano)
1951 - Juan Manuel Fangio (argentino)
1950 - Nino Farina (italiano)