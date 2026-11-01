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Esportes

Título inédito de Antonelli: confira a lista de campeões da Fórmula 1

Depois de 73 anos, a Fórmula 1 volta a ter um campeão italiano na categoria. Kimi Antonelli foi o grande vencedor do campeonato de pilotos após superar seus adversários no Grande Prêmio do México e garantir o título antecipadamente. O jovem é o 36º piloto a conquistar o título mundial.

Antonelli fez uma temporada com nove vitórias, incluindo a histórica em Monza, onde largou da 19ª posição e ganhou 18 lugares até cruzar a linha de chegada em primeiro. Com o resultado, tornou-se o primeiro italiano a vencer o GP da Itália desde Ludovico Scarfiotti, em 1966.

O jovem é apenas o terceiro de seu país a conquistar o título. Antes dele, Nino Farina foi campeão em 1950, enquanto Alberto Ascari venceu em 1952 e 1953.

Na lista dos maiores campeões da categoria, outros nomes aparecem com mais títulos. Lewis Hamilton, inglês e ainda integrante do grid, divide com Michael Schumacher o posto de maior campeão da F1, com sete títulos cada. Em seguida, o argentino Juan Manuel Fangio tem cinco.

Confira todos os campeões da Fórmula 1

2026 - Kimi Antonelli (italiano)

2025 - Lando Norris (britânico)

2024 - Max Verstappen (holandês)

2023 - Max Verstappen (holandês)

2022 - Max Verstappen (holandês)

2021 - Max Verstappen (holandês)

2020 - Lewis Hamilton (britânico)

2019 - Lewis Hamilton (britânico)

2018 - Lewis Hamilton (britânico)

2017 - Lewis Hamilton (britânico)

2016 - Nico Rosberg (alemão)

2015 - Lewis Hamilton (britânico)

2014 - Lewis Hamilton (britânico)

2013 - Sebastian Vettel (alemão)

2012 - Sebastian Vettel (alemão)

2011 - Sebastian Vettel (alemão)

2010 - Sebastian Vettel (alemão)

2009 - Jenson Button (britânico)

2008 - Lewis Hamilton (britânico)

2007 - Kimi Räikkönen (finlandês)

2006 - Fernando Alonso (espanhol)

2005 - Fernando Alonso (espanhol)

2004 - Michael Schumacher (alemão)

2003 - Michael Schumacher (alemão)

2002 - Michael Schumacher (alemão)

2001 - Michael Schumacher (alemão)

2000 - Michael Schumacher (alemão)

1999 - Mika Häkkinen (finlandês)

1998 - Mika Häkkinen (finlandês)

1997 - Jacques Villeneuve (canadense)

1996 - Damon Hill (britânico)

1995 - Michael Schumacher (alemão)

1994 - Michael Schumacher (alemão)

1993 - Alain Prost (francês)

1992 - Nigel Mansell (britânico)

1991 - Ayrton Senna (brasileiro)

1990 - Ayrton Senna (brasileiro)

1989 - Alain Prost (francês)

1988 - Ayrton Senna (brasileiro)

1987 - Nelson Piquet (brasileiro)

1986 - Alain Prost (francês)

1985 - Alain Prost (francês)

1984 - Niki Lauda (austríaco)

1983 - Nelson Piquet (brasileiro)

1982 - Keke Rosberg (finlandês)

1981 - Nelson Piquet (brasileiro)

1980 - Alan Jones (australiano)

1979 - Jody Scheckter (sul-africano)

1978 - Mario Andretti (norte-americano)

1977 - Niki Lauda (austríaco)

1976 - James Hunt (britânico)

1975 - Niki Lauda (austríaco)

1974 - Emerson Fittipaldi (brasileiro)

1973 - Jackie Stewart (britânico)

1972 - Emerson Fittipaldi (brasileiro)

1971 - Jackie Stewart (britânico)

1970 - Jochen Rindt (austríaco)

1969 - Jackie Stewart (britânico)

1968 - Graham Hill (britânico)

1967 - Denny Hulme (neozelandês)

1966 - Jack Brabham (australiano)

1965 - Jim Clark (britânico)

1964 - John Surtees (britânico)

1963 - Jim Clark (britânico)

1962 - Graham Hill (britânico)

1961 - Phil Hill (norte-americano)

1960 - Jack Brabham (australiano)

1959 - Jack Brabham (australiano)

1958 - Mike Hawthorn (britânico)

1957 - Juan Manuel Fangio (argentino)

1956 - Juan Manuel Fangio (argentino)

1955 - Juan Manuel Fangio (argentino)

1954 - Juan Manuel Fangio (argentino)

1953 - Alberto Ascari (italiano)

1952 - Alberto Ascari (italiano)

1951 - Juan Manuel Fangio (argentino)

1950 - Nino Farina (italiano)

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