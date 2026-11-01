Abel prevê sofrimento no jogo de volta e desabafa: 'Estão a espera de me usar como um Cristo?'

Após a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Vasco neste domingo, 1º, o técnico Abel Ferreira fez um longo desabafo sobre questões envolvendo a arbitragem e punições que recebeu por expulsões.

O treinador português afirmou que ineditismo de suas punições por mau comportamento à beira do campo fazem questionar se "estão a espera de usar o Abel como um Cristo". Essa situação, segundo o comandante alviverde, o faz se abster de comentar lances polêmicos envolvendo a arbitragem.

"Nunca nenhum treinador levou jogos (de suspensão) como levei. A conclusão que cheguei é que deveria ter aprendido mais rápido, é bater em ponta de faca. Quando futebol deixar de ser político, podemos melhorar. Prejudiquei minha imagem, meu nome para defender o Palmeiras... Não vou falar mais dos árbitros", disse Abel.

O português também criticou o conjunto do calendário do futebol brasileiro que, para ele, melhorou, mas ainda tem espaço para progredir. Segundo Abel, há "condicionantes" que influenciam no andamento dos campeonatos, como distância entre jogos, falta de uniformidade e a retomada de torneios sem intervalo após a Data Fifa.

O técnico do Palmeiras também mandou um recado ao compatriota Leonardo Jardim, que lidera o Flamengo, para apontar que prefere o gramado sintético do Nubank Parque a gramados naturais ruins, como o que se viu na Vila Belmiro, no meio de semana.

Apesar da vitória magra sobre o Vasco, o Palmeiras precisa de um empate para avançar à final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece no próximo domingo, às 17 horas, no Estádio São Januário. Abel prevê um duelo com "sofrimento".

"Desde que cheguei, nunca chegamos a esta altura em todas as competições. Vamos lutar por todas elas. Vai ser um jogo sofrido (no Rio). O Vasco tem um belo treinador, é competitivo, se reforçou. Será um jogo difícil", afirmou o português.