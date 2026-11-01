São Bernardo surpreende o desmotivado Cuiabá na Arena Pantanal pela Série B

O São Bernardo se tornou um visitante ingrato, ao vencer por 2 a 1 o Cuiabá, neste domingo, na Arena Pantanal, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fora da ameaça de rebaixamento e sem chances de chegar entre os seis primeiros colocados, os dois times fizeram um jogo aberto.
A vitória deixou o time paulista com 52 pontos, em 10º lugar, após sua segunda vitória seguida. O Cuiabá, por outro lado, acumulou sua quarta derrota consecutiva e já iniciou a 'operação desmanche' com a saída de vários jogadores. Continua com 47 pontos, agora em 13º lugar.
O Cuiabá começou melhor, mas o São Bernardo abriu o placar aos 13 minutos. Lucas Lima iniciou a jogada, vislumbrando Lucas Fernandes, que cruzou forte e rasteiro. Do outro lado, Fabrício Daniel entrou de carrinho na bola e a balançou as redes.
A vantagem deixou o visitante mais à vontade em campo, com o Cuiabá tentando impor um ritmo mais forte. A grande chance do empate aconteceu aos 31 minutos, quando Kauan Cristtyan quase marcou um golaço. De costas, ele ajeitou a bola de cabeça e deu uma bicicleta, mas o goleiro Alex Alves fez uma grande defesa.
Muito recuado, o time paulista chamou para si o time da casa. Na pressão, saiu o empate, aos 47 minutos, com Calebe. Ele aproveitou a cobrança de falta de Igor Inocêncio para completar para as redes. Foi preciso aguardar três minutos para o VAR confirmar o gol de empate.
O segundo tempo começou com o Cuiabá mais agressivo, criando chances, porém, errando nas finalizações. O São Bernardo foi mais efetivo e marcou o segundo gol, aos 12 minutos, com Daniel Davi, que tinha entrado na vaga de Fabrício Daniel. O gol saiu após tabela com Lucas Fernandes e a finalização 'de chapa' de Daniel Davi no canto do goleiro Joao Carlos.
Com o forte calor o ritmo de jogo caiu na parte final. Aos 40 minutos, um susto com o choque de cabeça entre Hélder e Gui Mansano. Avaliado pelo médico, Hélder deixou o campo par aa entrada de Augusto no São Bernardo. O Cuiabá ainda tentou o empate, mas não evitou a derrota.
Agora só restam duas rodadas para o término da temporada. O Cuiabá vai receber o Juventude, dia 6, e depois sai diante do Atlético-GO. O São Bernardo vai sair contra o Avaí e encerra o ano em casa diante do Athletic-MG.
FICHA TÉCNICA
CUIABÁ 1 X 2 SÃO BERNARDO
CUIABÁ - João Carlos; Igor Inocêncio (Pedro Carminatti), João Basso, Vitor Mendes e Lorenzo; Raul (Gui Mansano), Calebe e David Miguel; Vinícius Peixoto (Nathan Cruz), Kauan Cristthyan (Erci Melo) e Jean Dias (Eliel). Técnico: Eduardo Barros.
SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches. Jemerson (Hélder - Augusto), Luizão e Pará; Marcão Silva, Lucas Lima, Foguinho (Galdino) e Lucas Fernandes (Breninho); Fabrício Daniel (Daniel Davi) e Pedrinho (Felipe Garcia). Técnico: Vinícius Bergantin.
GOLS - Fabrício Daniel, aos 13, e Calebe, aos 47 minutos do primeiro tempo. Daniel Davi aos 12 minutos do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Marcão Silva (SBD).
ÁRBITRO - Charly Wendy Straub Deretti (SC).
RENDA - R$ 12.100,00.
PÚBLICO - 1.063 torcedores.
LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).