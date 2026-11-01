Novorizontino vence Operário, lidera a Série B e fica bem perto do acesso

O Novorizontino deu um largo passo para alcançar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 2 a 1 o Operário-PR, neste domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte (SP), pela 36ª rodada. Há sete jogos invicto, o time paulista reassumiu a liderança isolada, agora com 67 pontos, dois na frente do Juventude (65) e quatro a mais que o Vila Nova (63).

Agora só faltam duas rodadas para o Novorizontino confirmar o acesso à elite em 2027. E já pode garantir este feito inédito na próxima rodada, quando vai atuar de novo em casa, desta vez diante do Fortaleza. Na última rodada vai sair diante do Criciúma. O clube paulista já ficou perto do acesso nas últimas três edições da competição.

Por outro lado, o Operário segue com os mesmos 51 pontos e caiu para a 11ª colocação. Já sem correr riscos de rebaixamento, agora tem chances remotas de alcançar o G-6. Agora vai receber o Sport em um duelo que vale mais para os pernambucanos, ainda com sonho com o G-6. Na rodada final pega a rebaixada Ponte Preta.

Na primeira etapa, fazendo valer o bom público e a urgência de vencer para retomar a liderança e colocar um pé na Série A, o Novorizontino começou em cima, com mais posse de bola e pressionando o Operário-PR, que se defendia e buscava agredir nos contra-ataques.

O volume de jogo deu resultado e, aos 33 minutos, os donos da casa abriram o placar. Nicolas Careca cobrou falta da entrada da área com força, a bola explodiu na trave e, no rebote, o atacante estava bem posicionado para tocar de primeira, com a perna esquerda, e fazer 1 a 0.

Daí em diante, o Novorizontino seguiu em cima e ampliou aos 38 minutos, pouco tempo depois, com um golaço de Matheus Bianqui. Após a bola ficar viva na área, o meia emendou uma meia-bicicleta com perfeição para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o time visitante voltou com mais ímpeto e descontou logo no começo para se manter vivo no jogo. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Dudu Mosconi levantou a bola na área, e Joseph apareceu no meio da defesa para testar firme e deixar o confronto em aberto, aos cinco minutos.

Depois deste gol, porém, o Novorizontino retomou o controle da partida e voltou a criar chances com seus atacantes, que desperdiçaram as oportunidades, parando em Elias ou pecando na pontaria.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 OPERÁRIO-PR

NOVORIZONTINO - Jordi; Madson, Carlinhos, Patrick e Sander; Matheus Bianqui (Marlon), Luís Oyama (Léo Naldi) e Rômulo; Nicolas Careca (Diego Galo), Robson (Carlão) e Reidiney (Juninho). Técnico: Enderson Moreira.

OPERÁRIO-PR - Elias; Maguinho, Miranda (Léo Erig), Joseph, Cuenú e Gabriel Feliciano (Brenno); Índio (André Dantas), Vinícius Diniz, Dudu Mosconi (Aylon) e Moraes (Nicolas); Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Nicolas Careca, aos 33 minutos, e Matheus Bianqui, aos 38 minutos do primeiro tempo; Joseph, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Luís Oyama e Carlinhos (Novorizontino) Vinícius Diniz, Joseph, Moraes e Léo Erig (Operário-PR).

ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$77.430,00.

PÚBLICO - 6.297 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).