Técnico do Vasco, Pedro Emanuel demonstrou confiança na reação da equipe após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo de volta será no dia 8, às 17h, em São Januário. O Cruz-Maltino precisará ganhar por dois gols de diferença para avançar diretamente à decisão. Uma vitória por um gol leva a disputa aos pênaltis. Antes de reencontrar o Palmeiras, o Vasco enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira.

"Ver nossa torcida presente hoje, nos empurrando, é porque confiam. Assim como nós. Respeitamos o que é o Palmeiras, mas estamos dentro do jogo. Estamos no intervalo perdendo por 1 a 0, mas dentro do jogo", afirmou o treinador.

O comandante também reconheceu que o Gigante demorou a entrar na partida. "Precisávamos ser agressivos nos duelos e ganhar primeiras e segundas bolas. No primeiro tempo não fizemos isso. Nos primeiros 30 minutos, recusamos a responsabilidade do jogo", avaliou o técnico do Cruz-Maltino.

Expulsão de Saldivia

"Sabe do que chamo isso? Inexperiência. São jogadores de 23, 24 anos, que passaram poucas vezes por isso. Quando estamos com um amarelo, não podemos arriscar tanto. Nos custou caro".

Falta de efetividade

"É natural que nos incomode, principalmente contra equipes desse nível. Sabíamos que enfrentaríamos a melhor defesa do campeonato e que, nas oportunidades que tivéssemos, precisávamos marcar".

Situação de Andrés Gómez

"É uma lesão que tem melhorado. Acredito que estará no próximo jogo. Não queremos arriscar nada e colocar em risco o final da temporada".