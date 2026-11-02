Grêmio larga na frente

Pentacampeão da Copa do Brasil, o Grêmio largou na frente por uma vaga na decisão. O Tricolor venceu o Atlético-MG por 2 a 0, ontem, na Arena do Grêmio, pela ida da semifinal. Carlos Vinícius e Noriega marcaram os gols, garantindo vantagem para a volta, no sábado, às 18h, na Arena MRV.

Com a vitória, o Imortal pode perder por até um gol na volta para avançar. O Atlético-MG precisa vencer por dois gols para levar a decisão aos pênaltis ou por três para se classificar diretamente.

O Grêmio ficou mais perto de voltar à final. A última decisão gremista foi em 2020, quando perdeu para o Palmeiras. Já o Galo chegou à final pela última vez em 2024, mas foi derrotado pelo Flamengo.

O Tricolor abriu o placar aos 11 minutos. Após tiro de meta, Weverton encontrou Carlos Vinícius, que finalizou com categoria e marcou um golaço para o Tricolor.

No segundo tempo, Enamorado tabelou com João Pedro, que cruzou rasteiro para Noriega: 2 a 0.

Nos minutos finais, Bernard cobrou falta e Vitor Hugo cabeceou no travessão, na melhor chance do Galo.